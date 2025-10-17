Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Небезпечне чи ні — як зрозуміти, що дерево може впасти

Небезпечне чи ні — як зрозуміти, що дерево може впасти

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 05:00
Оновлено: 05:00
Як перевірити аварійність дерев восени - два кроки, щоб уникнути падіння на участку
Дерево в саду. Фото: Decorexpro

Восени навіть міцні дерева можуть стати небезпечними — сильний вітер чи буря здатні повалити аварійну гілку або цілий стовбур. Щоб уникнути шкоди, важливо вчасно оцінити стан насаджень.

Новини.LIVE розповідає, як визначити аварійність дерева на ділянці лише у два кроки.

Реклама
Читайте також:

Огляньте стовбур і кореневу зону

Почніть із візуальної перевірки. Зверніть увагу на:

  • тріщини або розщеплення кори;
  • ділянки з гниллю чи темними плямами;
  • дупла або порожнини в середині;
  • нахил стовбура, який з’явився нещодавно.

Також перевірте землю навколо. Якщо вона розтріскалася, піднялася або видно коріння — це ознака, що дерево втратило стійкість і може впасти.

Перевірте гілки та крону

Сухі, трухляві чи зламані гілки становлять не меншу небезпеку, ніж пошкоджений стовбур.
Орієнтуйтесь на такі ознаки:

  • мертві або почорнілі гілки по всій кроні;
  • відламки, що тримаються лише на корі;
  • гілки, які звисають над будинком чи дорогою.

Якщо таких багато — дерево ослаблене й потребує обрізки або допомоги фахівця.

Чому саме жовтень

Саме зараз, коли листя опало, легше побачити пошкодження. До морозів ще можна безпечно прибрати сухі гілки чи аварійні дерева, щоб узимку буревії не спричинили проблем.

Ми пояснювали те, коли та яким добривом підживити абрикоси восени.

Також розповідали про те, які роботи потрібно провести з персиком восени.

Раніше повідомлялося про те, як посадити хурму восени та чим підживлювати дерево.

дерева поради город сад будинок ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації