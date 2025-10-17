Як перевірити аварійність дерев восени - два кроки, щоб уникнути падіння на участку

Дерево в саду. Фото: Decorexpro

Восени навіть міцні дерева можуть стати небезпечними — сильний вітер чи буря здатні повалити аварійну гілку або цілий стовбур. Щоб уникнути шкоди, важливо вчасно оцінити стан насаджень.

Новини.LIVE розповідає, як визначити аварійність дерева на ділянці лише у два кроки.

Огляньте стовбур і кореневу зону

Почніть із візуальної перевірки. Зверніть увагу на:

тріщини або розщеплення кори;

ділянки з гниллю чи темними плямами;

дупла або порожнини в середині;

нахил стовбура, який з’явився нещодавно.

Також перевірте землю навколо. Якщо вона розтріскалася, піднялася або видно коріння — це ознака, що дерево втратило стійкість і може впасти.

Перевірте гілки та крону

Сухі, трухляві чи зламані гілки становлять не меншу небезпеку, ніж пошкоджений стовбур.

Орієнтуйтесь на такі ознаки:

мертві або почорнілі гілки по всій кроні;

відламки, що тримаються лише на корі;

гілки, які звисають над будинком чи дорогою.

Якщо таких багато — дерево ослаблене й потребує обрізки або допомоги фахівця.

Чому саме жовтень

Саме зараз, коли листя опало, легше побачити пошкодження. До морозів ще можна безпечно прибрати сухі гілки чи аварійні дерева, щоб узимку буревії не спричинили проблем.

