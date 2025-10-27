Видео
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Надежная лопата для огорода — четыре признака правильного выбора

Дата публикации 27 октября 2025 14:37
обновлено: 00:43
Как выбрать лопату для огорода - 4 признака крепкого черенка и надежного штыка
Человек копает огород. Фото: iStockphoto

Лопата — один из важнейших инструментов в хозяйстве, но неправильный выбор может закончиться поломанным черенком и испорченной работой. Чтобы этого избежать, следует знать несколько простых правил.

Новини.LIVE объясняет, как выбрать лопату, которая не треснет под нагрузкой и прослужит вам не один сезон.

Почему лопаты ломаются

Чаще всего инструмент выходит из строя из-за некачественного металла или слабого черенка. Тонкий штык быстро гнется, а мягкая или сырая древесина ручки трескается уже после нескольких работ. Иногда поломка случается из-за плохого крепления между полотном и черенком — оно расшатывается во время копания и со временем совсем отламывается.

Четыре признака качественной лопаты

  • Прочный металл. Лучше выбирать лопаты из рельсовой или закаленной стали — они выдерживают большие нагрузки.
  • Толщина штыка не менее 1,5 мм. Такой инструмент не гнется даже на тяжелых грунтах.
  • Качественный черенок. Без сучков и трещин, с гладкой поверхностью или изготовленный из фибергласса — он не ломается и не натирает руки.
  • Надежное крепление. Двойные обжимные кольца или заклепки предотвращают расшатывание и поломку.

Совет

Для тяжелых или каменистых грунтов лучше выбирать усиленные модели с острым краем. А если работаете часто — обратите внимание на форму ручки: изогнутая снимает нагрузку со спины и делает работу более комфортной.

работа советы огород сад инструменты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
