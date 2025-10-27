Как выбрать лопату для огорода - 4 признака крепкого черенка и надежного штыка

Человек копает огород. Фото: iStockphoto

Лопата — один из важнейших инструментов в хозяйстве, но неправильный выбор может закончиться поломанным черенком и испорченной работой. Чтобы этого избежать, следует знать несколько простых правил.

Новини.LIVE объясняет, как выбрать лопату, которая не треснет под нагрузкой и прослужит вам не один сезон.

Реклама

Читайте также:

Почему лопаты ломаются

Чаще всего инструмент выходит из строя из-за некачественного металла или слабого черенка. Тонкий штык быстро гнется, а мягкая или сырая древесина ручки трескается уже после нескольких работ. Иногда поломка случается из-за плохого крепления между полотном и черенком — оно расшатывается во время копания и со временем совсем отламывается.

Четыре признака качественной лопаты

Прочный металл. Лучше выбирать лопаты из рельсовой или закаленной стали — они выдерживают большие нагрузки.

Толщина штыка не менее 1,5 мм. Такой инструмент не гнется даже на тяжелых грунтах.

Качественный черенок. Без сучков и трещин, с гладкой поверхностью или изготовленный из фибергласса — он не ломается и не натирает руки.

Надежное крепление. Двойные обжимные кольца или заклепки предотвращают расшатывание и поломку.

Совет

Для тяжелых или каменистых грунтов лучше выбирать усиленные модели с острым краем. А если работаете часто — обратите внимание на форму ручки: изогнутая снимает нагрузку со спины и делает работу более комфортной.

Мы уже писали о том, какие поверья сохранились о рассаде.

Ранее объясняли то, как переработать садовые отходы с пользой для почвы и хозяйства.

Подробнее рассказывали о том, когда георгины можно оставить в земле, а когда их нужно достать.