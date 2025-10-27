Як позбутися парші на яблуні - ефективні фунгіциди та обробка від грибка

Парша на яблуках. Фото: Pinterest

Парша — небезпечний грибок, який уражає листя, пагони й плоди яблуні, знижуючи врожай і псуючи зовнішній вигляд дерев. Без своєчасної обробки хвороба швидко поширюється по саду.

Ознаки парші на яблуні

Парша — грибкове захворювання, яке проявляється плямами, лущенням кори та гниллю на плодах. Листя скручується, пагони слабшають, а врожай різко падає. Уражені яблука втрачають смак і не зберігаються.

Коли обробляти дерева

Перші обприскування проводять у фазі зеленого конуса, потім — у рожевому бутоні та після цвітіння. Улітку, під час дощів, обробку повторюють кожні 15-20 днів. Якщо хвороба активна — до 6-7 разів за сезон.

Чим обробляти яблуні

Біопрепарати на основі сінної палички — безпечні для людей і бджіл.

Бордоська суміш (сульфат міді + вапно) — класичний засіб для профілактики.

Фунгіциди ІІІ-IV класу безпеки — ефективні проти грибка, не накопичуються в плодах.

Під час обробки обов’язково надягайте рукавички, маску та окуляри, а процедуру проводьте вранці або ввечері без вітру.

Профілактика і догляд

Видаляйте уражене листя й гілки, спалюйте їх після збору врожаю.

Для зміцнення дерев використовуйте розчин аміачної селітри або сульфату калію (0,5-3%).

Не садіть поряд багато яблунь одного сорту — це сприяє поширенню хвороби.

