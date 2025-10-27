Як позбутися парші на яблуні - ефективні фунгіциди та обробка від грибка

Парша нищить яблуні — як розпізнати і швидко врятувати дерева
Парша — небезпечний грибок, який уражає листя, пагони й плоди яблуні, знижуючи врожай і псуючи зовнішній вигляд дерев. Без своєчасної обробки хвороба швидко поширюється по саду.
Новини.LIVE розповідає, як правильно боротися з паршею, щоб зберегти сад здоровим і продуктивним.
Ознаки парші на яблуні
Парша — грибкове захворювання, яке проявляється плямами, лущенням кори та гниллю на плодах. Листя скручується, пагони слабшають, а врожай різко падає. Уражені яблука втрачають смак і не зберігаються.
Коли обробляти дерева
Перші обприскування проводять у фазі зеленого конуса, потім — у рожевому бутоні та після цвітіння. Улітку, під час дощів, обробку повторюють кожні 15-20 днів. Якщо хвороба активна — до 6-7 разів за сезон.
Чим обробляти яблуні
- Біопрепарати на основі сінної палички — безпечні для людей і бджіл.
- Бордоська суміш (сульфат міді + вапно) — класичний засіб для профілактики.
- Фунгіциди ІІІ-IV класу безпеки — ефективні проти грибка, не накопичуються в плодах.
Під час обробки обов’язково надягайте рукавички, маску та окуляри, а процедуру проводьте вранці або ввечері без вітру.
Профілактика і догляд
- Видаляйте уражене листя й гілки, спалюйте їх після збору врожаю.
- Для зміцнення дерев використовуйте розчин аміачної селітри або сульфату калію (0,5-3%).
- Не садіть поряд багато яблунь одного сорту — це сприяє поширенню хвороби.
