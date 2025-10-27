Відео
Головна Дім та город Парша нищить яблуні — як розпізнати і швидко врятувати дерева

Парша нищить яблуні — як розпізнати і швидко врятувати дерева

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 15:10
Як позбутися парші на яблуні - ефективні фунгіциди та обробка від грибка
Парша на яблуках. Фото: Pinterest

Парша — небезпечний грибок, який уражає листя, пагони й плоди яблуні, знижуючи врожай і псуючи зовнішній вигляд дерев. Без своєчасної обробки хвороба швидко поширюється по саду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно боротися з паршею, щоб зберегти сад здоровим і продуктивним.

Ознаки парші на яблуні

Парша — грибкове захворювання, яке проявляється плямами, лущенням кори та гниллю на плодах. Листя скручується, пагони слабшають, а врожай різко падає. Уражені яблука втрачають смак і не зберігаються.

Коли обробляти дерева

Перші обприскування проводять у фазі зеленого конуса, потім — у рожевому бутоні та після цвітіння. Улітку, під час дощів, обробку повторюють кожні 15-20 днів. Якщо хвороба активна — до 6-7 разів за сезон.

Чим обробляти яблуні

  • Біопрепарати на основі сінної палички — безпечні для людей і бджіл.
  • Бордоська суміш (сульфат міді + вапно) — класичний засіб для профілактики.
  • Фунгіциди ІІІ-IV класу безпеки — ефективні проти грибка, не накопичуються в плодах.

Під час обробки обов’язково надягайте рукавички, маску та окуляри, а процедуру проводьте вранці або ввечері без вітру.

Профілактика і догляд

  • Видаляйте уражене листя й гілки, спалюйте їх після збору врожаю.
  • Для зміцнення дерев використовуйте розчин аміачної селітри або сульфату калію (0,5-3%).
  • Не садіть поряд багато яблунь одного сорту — це сприяє поширенню хвороби.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
