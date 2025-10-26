Відео
Компост буде у 5 разів поживніший — осінні хитрощі городників

Компост буде у 5 разів поживніший — осінні хитрощі городників

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 17:48
Як зробити компост поживним - поради, щоб отримати ідеальне добриво до весни
Використання компосту на городі. Фото: Kekkilä

Багато хто вважає компост простою купою трави, але правильний догляд перетворює його на справжнє золото для городу. Кілька простих дій допоможуть зробити його максимально поживним.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за компостом восени, щоб навесні отримати безцінне добриво.

Як зробити компост поживним

Щоб компост став справжнім добривом, потрібно дотримуватися правильного балансу. Основне правило — 3 частини сухого матеріалу (листя, гілки) на 1 частину зеленого — трави чи бадилля.

  • Якщо "зеленого" забагато — купа починає гнити.
  • Якщо його замало — процес розкладання майже зупиняється.

Осіння прохолода сповільнює дозрівання, тому компост потрібно перемішувати раз на 2-3 тижні для доступу кисню. Вологість має бути приблизно 60-70% — купа волога, але не мокра.

Що додати до компосту восени

Щоб активізувати процес перегнивання, городники радять:

  • додати азотні компоненти — гній, послід або розчин сечовини (1 ст. ложка на 10 л води);
  • пересипати шари харчовою содою, якщо у купу потрапили хворі рослини;
  • між шарами додавати землю або старий компост, щоб підсилити мікрофлору.

Натуральний активатор

Щоб прискорити дозрівання, городники радять пролити купу розчином із дріжджів, цукру та води — 50 г сухих дріжджів і 3 ст. ложки цукру на 10 л води. Такий "коктейль" створює живильне середовище для бактерій, і компост дозріває значно швидше.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
