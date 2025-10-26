Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Компост будет в 5 раз питательнее — осенние хитрости огородников

Компост будет в 5 раз питательнее — осенние хитрости огородников

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 02:45
обновлено: 17:48
Как сделать компост питательным - советы, чтобы получить идеальное удобрение к весне
Использование компоста на огороде. Фото: Kekkilä

Многие считают компост простой кучей травы, но правильный уход превращает его в настоящее золото для огорода. Несколько простых действий помогут сделать его максимально питательным.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за компостом осенью, чтобы весной получить бесценное удобрение.

Реклама
Читайте также:

Как сделать компост питательным

Чтобы компост стал настоящим удобрением, нужно соблюдать правильный баланс. Основное правило — 3 части сухого материала (листья, ветки) на 1 часть зеленого — травы или ботвы.

  • Если "зеленого" много — куча начинает гнить.
  • Если его мало — процесс разложения почти останавливается.

Осенняя прохлада замедляет созревание, поэтому компост нужно перемешивать раз в 2-3 недели для доступа кислорода. Влажность должна быть примерно 60-70% — куча влажная, но не мокрая.

Что добавить в компост осенью

Чтобы активизировать процесс перегнивания, огородники советуют:

  • добавить азотные компоненты — навоз, помет или раствор мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды);
  • пересыпать слои пищевой содой, если в кучу попали больные растения;
  • между слоями добавлять землю или старый компост, чтобы усилить микрофлору.

Натуральный активатор

Чтобы ускорить созревание, огородники советуют пролить ворох раствором из дрожжей, сахара и воды — 50 г сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара на 10 л воды. Такой "коктейль" создает питательную среду для бактерий, и компост созревает значительно быстрее.

Мы объясняли то, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Также рассказывали о том, какие работы нужно провести с персиком осенью.

Ранее сообщалось о том, чем подкормить яблони в ноябре 2025 года.

советы удобрения огород эффективные способы компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации