Как сделать компост питательным - советы, чтобы получить идеальное удобрение к весне

Компост будет в 5 раз питательнее — осенние хитрости огородников
Многие считают компост простой кучей травы, но правильный уход превращает его в настоящее золото для огорода. Несколько простых действий помогут сделать его максимально питательным.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за компостом осенью, чтобы весной получить бесценное удобрение.
Как сделать компост питательным
Чтобы компост стал настоящим удобрением, нужно соблюдать правильный баланс. Основное правило — 3 части сухого материала (листья, ветки) на 1 часть зеленого — травы или ботвы.
- Если "зеленого" много — куча начинает гнить.
- Если его мало — процесс разложения почти останавливается.
Осенняя прохлада замедляет созревание, поэтому компост нужно перемешивать раз в 2-3 недели для доступа кислорода. Влажность должна быть примерно 60-70% — куча влажная, но не мокрая.
Что добавить в компост осенью
Чтобы активизировать процесс перегнивания, огородники советуют:
- добавить азотные компоненты — навоз, помет или раствор мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды);
- пересыпать слои пищевой содой, если в кучу попали больные растения;
- между слоями добавлять землю или старый компост, чтобы усилить микрофлору.
Натуральный активатор
Чтобы ускорить созревание, огородники советуют пролить ворох раствором из дрожжей, сахара и воды — 50 г сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара на 10 л воды. Такой "коктейль" создает питательную среду для бактерий, и компост созревает значительно быстрее.
