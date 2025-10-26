Как сделать компост питательным - советы, чтобы получить идеальное удобрение к весне

Использование компоста на огороде. Фото: Kekkilä

Многие считают компост простой кучей травы, но правильный уход превращает его в настоящее золото для огорода. Несколько простых действий помогут сделать его максимально питательным.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за компостом осенью, чтобы весной получить бесценное удобрение.

Реклама

Читайте также:

Как сделать компост питательным

Чтобы компост стал настоящим удобрением, нужно соблюдать правильный баланс. Основное правило — 3 части сухого материала (листья, ветки) на 1 часть зеленого — травы или ботвы.

Если "зеленого" много — куча начинает гнить.

Если его мало — процесс разложения почти останавливается.

Осенняя прохлада замедляет созревание, поэтому компост нужно перемешивать раз в 2-3 недели для доступа кислорода. Влажность должна быть примерно 60-70% — куча влажная, но не мокрая.

Что добавить в компост осенью

Чтобы активизировать процесс перегнивания, огородники советуют:

добавить азотные компоненты — навоз, помет или раствор мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды);

пересыпать слои пищевой содой, если в кучу попали больные растения;

между слоями добавлять землю или старый компост, чтобы усилить микрофлору.

Натуральный активатор

Чтобы ускорить созревание, огородники советуют пролить ворох раствором из дрожжей, сахара и воды — 50 г сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара на 10 л воды. Такой "коктейль" создает питательную среду для бактерий, и компост созревает значительно быстрее.

Мы объясняли то, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Также рассказывали о том, какие работы нужно провести с персиком осенью.

Ранее сообщалось о том, чем подкормить яблони в ноябре 2025 года.