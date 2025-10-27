Как избавиться от парши на яблоне - эффективные фунгициды и обработка от грибка

Парша на яблоках. Фото: Pinterest

Парша — опасный грибок, который поражает листья, побеги и плоды яблони, снижая урожай и портя внешний вид деревьев. Без своевременной обработки болезнь быстро распространяется по саду.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно бороться с паршой, чтобы сохранить сад здоровым и продуктивным.

Признаки парши на яблоне

Парша — грибковое заболевание, которое проявляется пятнами, шелушением коры и гнилью на плодах. Листья скручиваются, побеги ослабевают, а урожай резко падает. Пораженные яблоки теряют вкус и не хранятся.

Когда обрабатывать деревья

Первые опрыскивания проводят в фазе зеленого конуса, затем — в розовом бутоне и после цветения. Летом, во время дождей, обработку повторяют каждые 15-20 дней. Если болезнь активна — до 6-7 раз за сезон.

Чем обрабатывать яблони

Биопрепараты на основе сенной палочки — безопасны для людей и пчел.

Бордосская смесь (сульфат меди + известь) — классическое средство для профилактики.

Фунгициды ІІІ-IV класса безопасности — эффективны против грибка, не накапливаются в плодах.

Во время обработки обязательно надевайте перчатки, маску и очки, а процедуру проводите утром или вечером без ветра.

Профилактика и уход

Удаляйте пораженные листья и ветки, сжигайте их после сбора урожая.

Для укрепления деревьев используйте раствор аммиачной селитры или сульфата калия (0,5-3%).

Не сажайте рядом много яблонь одного сорта — это способствует распространению болезни.

