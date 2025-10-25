Как подготовить огород к зиме - чем удобрить землю в ноябре, чтобы не истощилась почва

Женщина работает на огороде. Фото: iStockphoto

Ноябрь — самый ответственный месяц для огородников. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Если не подкормить землю осенью, весной она станет "уставшей" и потеряет плодородие.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения внести в ноябре, чтобы подготовить огород к новому сезону.

Почему стоит удобрять огород осенью

Осенняя подкормка помогает земле накопить питательные вещества и восстановиться после сезона. Удобрения, внесенные в ноябре, постепенно растворяются и обогащают почву, создавая идеальные условия для весенних посадок.

Лучшие удобрения для ноября

Фосфорные: суперфосфат или фосфоритная мука (30-40 г/м²) — стимулируют развитие корней и повышают морозостойкость.

суперфосфат или фосфоритная мука (30-40 г/м²) — стимулируют развитие корней и повышают морозостойкость. Калийные: сульфат калия (20 г/м²) — укрепляет растения и защищает их от перепадов температур.

сульфат калия (20 г/м²) — укрепляет растения и защищает их от перепадов температур. Органические: перегной или компост (5-10 кг/м²) — улучшают структуру и влагоемкость почвы.

перегной или компост (5-10 кг/м²) — улучшают структуру и влагоемкость почвы. Зола и сидераты: раскисляют землю, добавляют калий и азот.

Ошибка, которой следует избегать

Не вносите азотные удобрения осенью — мочевину или аммиачную селитру. Они стимулируют рост зеленой массы, из-за чего растения "просыпаются" перед морозами и погибают. Азот оставьте до весны, когда он действительно поможет активизировать рост и укрепить молодые побеги.

