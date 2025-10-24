Видео
Укроп растет даже зимой — проверенный способ для каждого

Укроп растет даже зимой — проверенный способ для каждого

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 07:32
обновлено: 17:57
Как выращивать укроп зимой дома и на даче - советы для круглогодичного урожая
Урожай укропа в саду. Фото: Epic Gardening

Замораживать укроп больше не нужно — его легко выращивать даже зимой, причем без теплицы или специальных ламп. Такой способ позволяет иметь свежую ароматную зелень в любое время года — и дома, и на даче.

Новини.LIVE рассказывает, как посеять укроп на зиму дома или на даче, чтобы иметь свежую зелень без химии и заморозки.

Подготовка семян

Чтобы укроп быстро взошел, семена нужно стратифицировать. Замочи их на сутки в воде, затем поставь в холодильник еще на 24 часа. После этого выложи на влажную салфетку — через день появятся ростки, готовые к высеву.

Как правильно посеять укроп

  • Очисти грядку от сорняков и разрыхли почву.
  • По желанию добавь немного перегноя или компоста.
  • Разложи семена равномерно в бороздах и присыпь тонким слоем земли.
  • Накрой грядку пищевой пленкой на две недели для создания парникового эффекта.

Как ухаживать за посевами

  • Когда ростки появятся, пленку можно снять. Вместо нее установи пластиковые бутылки, разрезанные пополам — они будут удерживать тепло, как мини-теплица.
  • Вокруг грядки положи сухие листья — они согревают землю и подпитывают ее азотом. Поливать укроп зимой почти не нужно, лишь иногда проветривай укрытие.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
