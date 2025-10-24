Как выращивать укроп зимой дома и на даче - советы для круглогодичного урожая

Урожай укропа в саду. Фото: Epic Gardening

Замораживать укроп больше не нужно — его легко выращивать даже зимой, причем без теплицы или специальных ламп. Такой способ позволяет иметь свежую ароматную зелень в любое время года — и дома, и на даче.

Новини.LIVE рассказывает, как посеять укроп на зиму дома или на даче, чтобы иметь свежую зелень без химии и заморозки.

Подготовка семян

Чтобы укроп быстро взошел, семена нужно стратифицировать. Замочи их на сутки в воде, затем поставь в холодильник еще на 24 часа. После этого выложи на влажную салфетку — через день появятся ростки, готовые к высеву.

Как правильно посеять укроп

Очисти грядку от сорняков и разрыхли почву.

По желанию добавь немного перегноя или компоста.

Разложи семена равномерно в бороздах и присыпь тонким слоем земли.

Накрой грядку пищевой пленкой на две недели для создания парникового эффекта.

Как ухаживать за посевами

Когда ростки появятся, пленку можно снять. Вместо нее установи пластиковые бутылки, разрезанные пополам — они будут удерживать тепло, как мини-теплица.

Вокруг грядки положи сухие листья — они согревают землю и подпитывают ее азотом. Поливать укроп зимой почти не нужно, лишь иногда проветривай укрытие.

