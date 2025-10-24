Как выращивать укроп зимой дома и на даче - советы для круглогодичного урожая

Укроп растет даже зимой — проверенный способ для каждого
Замораживать укроп больше не нужно — его легко выращивать даже зимой, причем без теплицы или специальных ламп. Такой способ позволяет иметь свежую ароматную зелень в любое время года — и дома, и на даче.
Новини.LIVE рассказывает, как посеять укроп на зиму дома или на даче, чтобы иметь свежую зелень без химии и заморозки.
Подготовка семян
Чтобы укроп быстро взошел, семена нужно стратифицировать. Замочи их на сутки в воде, затем поставь в холодильник еще на 24 часа. После этого выложи на влажную салфетку — через день появятся ростки, готовые к высеву.
Как правильно посеять укроп
- Очисти грядку от сорняков и разрыхли почву.
- По желанию добавь немного перегноя или компоста.
- Разложи семена равномерно в бороздах и присыпь тонким слоем земли.
- Накрой грядку пищевой пленкой на две недели для создания парникового эффекта.
Как ухаживать за посевами
- Когда ростки появятся, пленку можно снять. Вместо нее установи пластиковые бутылки, разрезанные пополам — они будут удерживать тепло, как мини-теплица.
- Вокруг грядки положи сухие листья — они согревают землю и подпитывают ее азотом. Поливать укроп зимой почти не нужно, лишь иногда проветривай укрытие.
