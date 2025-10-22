Как подготовить дачу к зиме - что нужно сделать осенью, чтобы все сохранилось до весны

Дачный участок. Фото: Pixabay

Перед тем как оставить дачу до весны, нужно выполнить несколько важных работ. Они помогут избежать поломок, уберечь имущество, инструменты и растения от холода и влаги. Правильная подготовка дачи к зиме сэкономит время и деньги весной.

Новини.LIVE собрали простые, но эффективные советы, как правильно закрыть дачу на зиму, чтобы весной все было в порядке.

Приведите в порядок дом

Начните с тщательной уборки. Всю мягкую мебель накройте тканью, подушки и одеяла постирайте, высушите и запакуйте в дышащие мешки. Влажность — главный враг дачного имущества, поэтому оставляйте только сухие вещи.

Оплатить все коммунальные счета, чтобы избежать отключений.

Матрасы спрятать от мышей.

Оставить холодильник открытым, чтобы не появился запах.

Слейте воду и проверьте отопление

Зимой даже остатки воды могут разрушить трубы. Перед отъездом:

слейте воду из раковин, душа, системы отопления;

оставьте краны открытыми, чтобы избежать давления;

слейте воду из бачка унитаза или добавьте немного соли для предотвращения замерзания.

Ухаживайте за инструментами

Садовый инвентарь нужно не просто убрать, а подготовить к хранению. Почистите лопаты, грабли, тяпки от земли и смажьте металлические части маслом. Секаторы и ножи подточите — так весной они будут готовы к работе.

Подготовьте сад и огород

Плодовые деревья следует обильно полить перед морозами, а молодые — защитить от грызунов. Все опавшие листья и гнилые плоды уберите, чтобы не оставлять вредителям место для зимовки.

Полейте каждое взрослое дерево 10-15 ведрами воды.

Обмотайте стволы тканью или еловыми ветками.

Засейте под зиму чеснок, морковь или лук-севок.

