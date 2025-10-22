Как подготовить дачу к зиме - что нужно сделать осенью, чтобы все сохранилось до весны

Подготовка дачи к зиме — главные дела, о которых нельзя забыть
Перед тем как оставить дачу до весны, нужно выполнить несколько важных работ. Они помогут избежать поломок, уберечь имущество, инструменты и растения от холода и влаги. Правильная подготовка дачи к зиме сэкономит время и деньги весной.
Новини.LIVE собрали простые, но эффективные советы, как правильно закрыть дачу на зиму, чтобы весной все было в порядке.
Приведите в порядок дом
Начните с тщательной уборки. Всю мягкую мебель накройте тканью, подушки и одеяла постирайте, высушите и запакуйте в дышащие мешки. Влажность — главный враг дачного имущества, поэтому оставляйте только сухие вещи.
- Оплатить все коммунальные счета, чтобы избежать отключений.
- Матрасы спрятать от мышей.
- Оставить холодильник открытым, чтобы не появился запах.
Слейте воду и проверьте отопление
Зимой даже остатки воды могут разрушить трубы. Перед отъездом:
- слейте воду из раковин, душа, системы отопления;
- оставьте краны открытыми, чтобы избежать давления;
- слейте воду из бачка унитаза или добавьте немного соли для предотвращения замерзания.
Ухаживайте за инструментами
Садовый инвентарь нужно не просто убрать, а подготовить к хранению. Почистите лопаты, грабли, тяпки от земли и смажьте металлические части маслом. Секаторы и ножи подточите — так весной они будут готовы к работе.
Подготовьте сад и огород
Плодовые деревья следует обильно полить перед морозами, а молодые — защитить от грызунов. Все опавшие листья и гнилые плоды уберите, чтобы не оставлять вредителям место для зимовки.
- Полейте каждое взрослое дерево 10-15 ведрами воды.
- Обмотайте стволы тканью или еловыми ветками.
- Засейте под зиму чеснок, морковь или лук-севок.
