Как избавиться от крестоцветной блошки на редисе и капусте - эффективный способ защиты

Как остановить крестоцветную блошку на редиске и капусте
Если листья редиса или капусты сплошь в дырках - на огороде завелась крестоцветная блошка. Этот мелкий вредитель за считанные дни может уничтожить урожай. Но с ним можно справиться без химии — достаточно трех простых средств, которые создадут надежную защиту для грядок.
Новини.LIVE объясняет, как с помощью трех простых средств остановить вредителя без химии.
Признаки появления крестоцветной блошки
Блошки объедают молодые листья, оставляя множество мелких отверстий и делая их тусклыми и посеченными. Сначала они атакуют редис, затем переходят на капусту и другие крестоцветные культуры. Активнее всего вредитель появляется в жару и засуху, когда почва пересушена — если не вмешаться вовремя, за несколько дней можно потерять весь урожай.
Как защитить грядки — пошагово
- Опрыскай листья мыльным раствором — он удержит защитную пудру.
- Присыпь табачной пылью или золой — это отпугнет вредителей.
- Накрой грядку тонким укрывным материалом — создаст барьер для блошки.
Можно заменить табачную пыль и мыло на биопрепарат "Фитоверм" — после обработки также накрой грядку тканью.
Крестоцветная блошка не выдерживает влаги, запаха табака и отсутствия доступа к листьям. Соедини эти три метода — и спасешь редиску, капусту и весь огород без вредной химии.
