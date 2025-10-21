Видео
Видео

Как остановить крестоцветную блошку на редиске и капусте

Дата публикации 21 октября 2025 05:12
обновлено: 13:59
Как избавиться от крестоцветной блошки на редисе и капусте - эффективный способ защиты
Крестоцветная блошка на листьях растения. Фото: Pinterest

Если листья редиса или капусты сплошь в дырках - на огороде завелась крестоцветная блошка. Этот мелкий вредитель за считанные дни может уничтожить урожай. Но с ним можно справиться без химии — достаточно трех простых средств, которые создадут надежную защиту для грядок.

Новини.LIVE объясняет, как с помощью трех простых средств остановить вредителя без химии.

Признаки появления крестоцветной блошки

Блошки объедают молодые листья, оставляя множество мелких отверстий и делая их тусклыми и посеченными. Сначала они атакуют редис, затем переходят на капусту и другие крестоцветные культуры. Активнее всего вредитель появляется в жару и засуху, когда почва пересушена — если не вмешаться вовремя, за несколько дней можно потерять весь урожай.

Как защитить грядки — пошагово

  1. Опрыскай листья мыльным раствором — он удержит защитную пудру.
  2. Присыпь табачной пылью или золой — это отпугнет вредителей.
  3. Накрой грядку тонким укрывным материалом — создаст барьер для блошки.

Можно заменить табачную пыль и мыло на биопрепарат "Фитоверм" — после обработки также накрой грядку тканью.

Крестоцветная блошка не выдерживает влаги, запаха табака и отсутствия доступа к листьям. Соедини эти три метода — и спасешь редиску, капусту и весь огород без вредной химии.

урожай советы огород сад вредители
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
