Як позбутися хрестоцвітної блішки на редисці та капусті - ефективний спосіб захисту

Хрестоцвіта блішка на листі рослини. Фото: Pinterest

Якщо листя редиски чи капусти всуціль у дірках — на городі завелась хрестоцвітна блішка. Цей дрібний шкідник за лічені дні може знищити врожай. Але з ним можна впоратися без хімії — достатньо трьох простих засобів, які створять надійний захист для грядок.

Новини.LIVE пояснює, як за допомогою трьох простих засобів зупинити шкідника без хімії.

Ознаки появи хрестоцвітної блішки

Блішки об’їдають молоде листя, залишаючи безліч дрібних отворів і роблячи його тьмяним та посіченим. Спочатку вони атакують редиску, потім переходять на капусту та інші хрестоцвітні культури. Найактивніше шкідник з’являється у спеку й посуху, коли ґрунт пересушений — якщо не втрутитися вчасно, за кілька днів можна втратити весь урожай.

Як захистити грядки — покроково

Обприскай листя мильним розчином — він утримає захисну пудру. Присип тютюновим пилом або золою — це відлякує шкідників. Накрий грядку тонким покривним матеріалом — створить бар’єр для блішки.

Можна замінити тютюновий пил і мило на біопрепарат "Фітоверм" — після обробки також накрий грядку тканиною.

Хрестоцвітна блішка не витримує вологи, запаху тютюну та відсутності доступу до листя. Поєднай ці три методи — і врятуєш редиску, капусту та весь город без шкідливої хімії.

