Як підготувати дачу до зими - що потрібно зробити восени, щоб усе збереглося до весни

Перед тим як залишити дачу до весни, потрібно виконати кілька важливих робіт. Вони допоможуть уникнути поломок, вберегти майно, інструменти й рослини від холоду та вологи. Правильна підготовка дачі до зими заощадить час і гроші навесні.

Новини.LIVE зібрали прості, але ефективні поради, як правильно закрити дачу на зиму, щоб навесні усе було в порядку.

Упорядкуйте будинок

Почніть із ретельного прибирання. Всі м’які меблі накрийте тканиною, подушки й ковдри поперіть, висушіть і запакуйте у дихаючі мішки. Вологість — головний ворог дачного майна, тому залишайте лише сухі речі.

Сплатити всі комунальні рахунки, щоб уникнути відключень.

Матраци сховати від мишей.

Залишити холодильник відчиненим, аби не з’явився запах.

Злийте воду і перевірте опалення

Взимку навіть залишки води можуть зруйнувати труби. Перед від’їздом:

злийте воду з раковин, душу, системи опалення;

залиште крани відкритими, щоб уникнути тиску;

злийте воду з бачка унітаза або додайте трохи солі для запобігання замерзанню.

Догляньте інструменти

Садовий інвентар потрібно не просто прибрати, а підготувати до зберігання. Почистіть лопати, граблі, сапи від землі й змастіть металеві частини олією. Секатори й ножі підгостріть — так навесні вони будуть готові до роботи.

Підготуйте сад і город

Плодові дерева варто рясно полити перед морозами, а молоді — захистити від гризунів. Усі опалі листки й гнилі плоди приберіть, щоб не залишати шкідникам місце для зимівлі.

Полийте кожне доросле дерево 10-15 відрами води.

Обмотайте стовбури тканиною або ялиновими гілками.

Засійте під зиму часник, моркву чи цибулю-сіянку.

