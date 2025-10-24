Як вирощувати кріп взимку вдома і на дачі - поради для цілорічного врожаю

Урожай кропу в саду. Фото: Epic Gardening

Заморожувати кріп більше не потрібно — його легко вирощувати навіть узимку, причому без теплиці чи спеціальних ламп. Такий спосіб дозволяє мати свіжу ароматну зелень у будь-яку пору року — і вдома, і на дачі.

Новини.LIVE розповідає, як посіяти кріп на зиму вдома чи на дачі, щоб мати свіжу зелень без хімії та заморозки.

Підготовка насіння

Щоб кріп швидко зійшов, насіння потрібно стратифікувати. Замочи його на добу у воді, потім постав у холодильник ще на 24 години. Після цього виклади на вологу серветку — за день з’являться паростки, готові до висіву.

Як правильно посіяти кріп

Очисти грядку від бур’янів і розпуши ґрунт.

За бажанням додай трохи перегною або компосту.

Розклади насіння рівномірно в борознах і присип тонким шаром землі.

Накрий грядку харчовою плівкою на два тижні для створення парникового ефекту.

Як доглядати за посівами

Коли паростки з’являться, плівку можна зняти. Замість неї встанови пластикові пляшки, розрізані навпіл — вони утримуватимуть тепло, наче мінітеплиця.

Навколо грядки поклади сухе листя — воно зігріває землю та підживлює її азотом. Поливати кріп узимку майже не потрібно, лише іноді провітрюй укриття.

