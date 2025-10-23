Як прискорити компостування восени - ефективний засіб, щоб компост не зіпсувався до весни

Прискорює компостування у 3 рази — простий і дешевий засіб
Восени температура падає, і компостна купа перестає "працювати". Мікроорганізми засинають, процес розкладання сповільнюється, а до весни утворюється лише гниле листя.
Новини.LIVE розповідає, як за допомогою одного доступного препарату активізувати компост навіть у холоді й отримати навесні повноцінне добриво.
Чому компост "засинає"
Коли стає холодно, бактерії та гриби втрачають активність. Через це органічні рештки не встигають перепріти, а замість пухкого добрива залишається мокра, важка маса.
Що сповільнює процес:
- низька температура (нижче +10 °С);
- надлишок вологи у купі;
- нестача кисню через ущільнення шару;
- відсутність активних мікроорганізмів.
Як "розбудити" компост восени
Найефективніше рішення — препарати на основі грибів триходерми. Вони діють навіть при низьких температурах і прискорюють розкладання органіки.
Переваги засобу "Трихосан":
- активізує переробку залишків при +5 °С;
- знищує шкідливі грибки (фузаріум, сіру гниль);
- усуває неприємний запах;
- робить компост безпечним і поживним для ґрунту.
Як використовувати
- Розподіліть препарат рівномірно по всій купі.
- Трохи перемішайте верхній шар компосту.
- За потреби злегка зволожте.
Якщо під рукою немає "Трихосану", замінити його можна природними джерелами триходерми — старими трутовиками або перегнилою деревиною.
