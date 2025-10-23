Як прискорити компостування восени - ефективний засіб, щоб компост не зіпсувався до весни

Компост у саду. Фото: House Digest

Восени температура падає, і компостна купа перестає "працювати". Мікроорганізми засинають, процес розкладання сповільнюється, а до весни утворюється лише гниле листя.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою одного доступного препарату активізувати компост навіть у холоді й отримати навесні повноцінне добриво.

Реклама

Читайте також:

Чому компост "засинає"

Коли стає холодно, бактерії та гриби втрачають активність. Через це органічні рештки не встигають перепріти, а замість пухкого добрива залишається мокра, важка маса.

Що сповільнює процес:

низька температура (нижче +10 °С);

надлишок вологи у купі;

нестача кисню через ущільнення шару;

відсутність активних мікроорганізмів.

Як "розбудити" компост восени

Найефективніше рішення — препарати на основі грибів триходерми. Вони діють навіть при низьких температурах і прискорюють розкладання органіки.

Переваги засобу "Трихосан":

активізує переробку залишків при +5 °С;

знищує шкідливі грибки (фузаріум, сіру гниль);

усуває неприємний запах;

робить компост безпечним і поживним для ґрунту.

Як використовувати

Розподіліть препарат рівномірно по всій купі.

Трохи перемішайте верхній шар компосту.

За потреби злегка зволожте.

Якщо під рукою немає "Трихосану", замінити його можна природними джерелами триходерми — старими трутовиками або перегнилою деревиною.

Ми пояснювали те, які сорти журавлини дають найкращі врожаї в Україні.

Також розповідали про те, коли найсприятливіший час для збору врожаю гарбузів.

Раніше повідомлялося про те, як правильно обрізати пеларгонію восени.