Україна
Прискорює компостування у 3 рази — простий і дешевий засіб

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 16:47
Як прискорити компостування восени - ефективний засіб, щоб компост не зіпсувався до весни
Компост у саду. Фото: House Digest

Восени температура падає, і компостна купа перестає "працювати". Мікроорганізми засинають, процес розкладання сповільнюється, а до весни утворюється лише гниле листя.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою одного доступного препарату активізувати компост навіть у холоді й отримати навесні повноцінне добриво.

Читайте також:

Чому компост "засинає"

Коли стає холодно, бактерії та гриби втрачають активність. Через це органічні рештки не встигають перепріти, а замість пухкого добрива залишається мокра, важка маса.

Що сповільнює процес:

  • низька температура (нижче +10 °С);
  • надлишок вологи у купі;
  • нестача кисню через ущільнення шару;
  • відсутність активних мікроорганізмів.

Як "розбудити" компост восени

Найефективніше рішення — препарати на основі грибів триходерми. Вони діють навіть при низьких температурах і прискорюють розкладання органіки.

Переваги засобу "Трихосан":

  • активізує переробку залишків при +5 °С;
  • знищує шкідливі грибки (фузаріум, сіру гниль);
  • усуває неприємний запах;
  • робить компост безпечним і поживним для ґрунту.

Як використовувати

  • Розподіліть препарат рівномірно по всій купі.
  • Трохи перемішайте верхній шар компосту.
  • За потреби злегка зволожте.

Якщо під рукою немає "Трихосану", замінити його можна природними джерелами триходерми — старими трутовиками або перегнилою деревиною.

Ми пояснювали те, які сорти журавлини дають найкращі врожаї в Україні.

Також розповідали про те, коли найсприятливіший час для збору врожаю гарбузів.

Раніше повідомлялося про те, як правильно обрізати пеларгонію восени.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
