Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Омолодження пеларгонії восени — як правильно провести обрізку

Омолодження пеларгонії восени — як правильно провести обрізку

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:22
Оновлено: 14:13
Як обрізати пеларгонію восени - кардинальна обрізка для рясного цвітіння і нових пагонів
Жінка доглядає пеларгонію. Фото: Blog das Flores

Жовтнева обрізка пеларгонії може дати набагато кращий результат, ніж звичайне прищипування. Якщо зробити все правильно, з одного куща з’явиться багато нових пагонів, а цвітіння наступного року буде рясним і тривалим.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обрізати пеларгонію восени, щоб вона омолодилась і зацвіла ще пишніше.

Реклама
Читайте також:

Як правильно обрізати пеларгонію восени

Після завершення активного сезону пеларгонії потребують "перезавантаження". У жовтні проводять обрізку — це допомагає омолодити рослину, зберегти сили й активізувати ріст нових пагонів навесні.

  1. Легка обрізка — для молодих рослин.
    Залиш 3-5 см стебел із 2-3 бруньками. Такий спосіб не травмує кущ і стимулює появу 6-7 нових пагонів.
  2. Кардинальна обрізка — для старих пеларгоній.
    Зріж майже всю надземну частину, залишивши основу висотою 1-2 см. Через "стрес" рослина починає активно оновлюватись і дає до 35 молодих пагонів.
  3. Двоетапна обрізка — для делікатних екземплярів.
    Спочатку вкороти пагони наполовину, а через 10-12 днів — до потрібної довжини. Це знижує стрес і дає стабільний результат: 18-20 нових відростків.

Як доглядати після обрізки

Після процедури постав горщик у тепле, світле місце, але без прямого сонця. Полив скороти, щоб уникнути гнилі. Через кілька тижнів з’являться нові пагони — тоді можна підживити пеларгонію слабким розчином добрива з калієм і фосфором.

Ми пояснювали те, як правильно подбати про кімнатні квіти взимку.

Також розповідали про те, як доглядати за ліліями восени для гарного цвітіння наступного року.

Раніше повідомлялося про те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

рослини квіти поради обрізання пеларгонія
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації