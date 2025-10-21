Як обрізати пеларгонію восени - кардинальна обрізка для рясного цвітіння і нових пагонів

Жінка доглядає пеларгонію. Фото: Blog das Flores

Жовтнева обрізка пеларгонії може дати набагато кращий результат, ніж звичайне прищипування. Якщо зробити все правильно, з одного куща з’явиться багато нових пагонів, а цвітіння наступного року буде рясним і тривалим.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обрізати пеларгонію восени, щоб вона омолодилась і зацвіла ще пишніше.

Як правильно обрізати пеларгонію восени

Після завершення активного сезону пеларгонії потребують "перезавантаження". У жовтні проводять обрізку — це допомагає омолодити рослину, зберегти сили й активізувати ріст нових пагонів навесні.

Легка обрізка — для молодих рослин.

Залиш 3-5 см стебел із 2-3 бруньками. Такий спосіб не травмує кущ і стимулює появу 6-7 нових пагонів. Кардинальна обрізка — для старих пеларгоній.

Зріж майже всю надземну частину, залишивши основу висотою 1-2 см. Через "стрес" рослина починає активно оновлюватись і дає до 35 молодих пагонів. Двоетапна обрізка — для делікатних екземплярів.

Спочатку вкороти пагони наполовину, а через 10-12 днів — до потрібної довжини. Це знижує стрес і дає стабільний результат: 18-20 нових відростків.

Як доглядати після обрізки

Після процедури постав горщик у тепле, світле місце, але без прямого сонця. Полив скороти, щоб уникнути гнилі. Через кілька тижнів з’являться нові пагони — тоді можна підживити пеларгонію слабким розчином добрива з калієм і фосфором.

