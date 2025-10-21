Видео
Омоложение пеларгонии осенью — как правильно провести обрезку

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:22
обновлено: 14:13
Как обрезать пеларгонию осенью - кардинальная обрезка для обильного цветения и новых побегов
Женщина ухаживает за пеларгонией. Фото: Blog das Flores

Октябрьская обрезка пеларгонии может дать гораздо лучший результат, чем обычное прищипывание. Если сделать все правильно, с одного куста появится много новых побегов, а цветение в следующем году будет обильным и продолжительным.

Новини.LIVE объясняет, как правильно обрезать пеларгонию осенью, чтобы она омолодилась и зацвела еще пышнее.

Читайте также:

Как правильно обрезать пеларгонию осенью

После завершения активного сезона пеларгонии нуждаются в "перезагрузке". В октябре проводят обрезку — это помогает омолодить растение, сохранить силы и активизировать рост новых побегов весной.

  1. Легкая обрезка — для молодых растений.
    Оставь 3-5 см стеблей с 2-3 почками. Такой способ не травмирует куст и стимулирует появление 6-7 новых побегов.
  2. Кардинальная обрезка — для старых пеларгоний.
    Срежь почти всю надземную часть, оставив основание высотой 1-2 см. Из-за "стресса" растение начинает активно обновляться и дает до 35 молодых побегов.
  3. Двухэтапная обрезка — для деликатных экземпляров.
    Сначала укоротите побеги наполовину, а через 10-12 дней — до нужной длины. Это снижает стресс и дает стабильный результат: 18-20 новых отростков.

Как ухаживать после обрезки

После процедуры поставь горшок в теплое, светлое место, но без прямого солнца. Полив сократить, чтобы избежать гнили. Через несколько недель появятся новые побеги — тогда можно подкормить пеларгонию слабым раствором удобрения с калием и фосфором.

Мы объясняли то, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой.

Также рассказывали о том, как ухаживать за лилиями осенью для хорошего цветения в следующем году.

Ранее сообщалось о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

растения цветы советы обрезка пеларгония
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
