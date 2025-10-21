Як вирощувати журавлину в Україні - найкращі та найурожайніші сорти для різних регіонів

Яку журавлину вирощувати в Україні — найурожайніші сорти
Журавлина — корисна й прибуткова ягода, яку можна успішно вирощувати навіть у помірному кліматі України. Головне — підібрати відповідне місце та правильні сорти, що добре приживаються й дають стабільний урожай.
Новини.LIVE розповідає, які сорти журавлини дають найкращі врожаї в Україні та коли достигають ягоди.
Вимоги до ділянки
Журавлина любить кислий і вологий ґрунт, тому найкраще росте на торфовищах або ділянках із близькими ґрунтовими водами. Якщо земля нейтральна чи лужна — краще створити насип шириною 1,2 м і накрити агроволокном. Після висаджування живці потрібно регулярно поливати — це допоможе швидше вкоренитися.
Найкращі сорти журавлини для України
- Ben Lear — достигає наприкінці серпня — на початку вересня. Ягоди великі, до 20 мм у діаметрі.
- Wilcox — середина вересня. Ягоди середні, яскраво-червоні, мають приємний смак.
- Stevens — дозріває наприкінці вересня, стійкий до хвороб і заморозків.
- Piligrim — початок жовтня. Великі ягоди до 24 мм, добре зберігаються.
Для українського клімату підійдуть як ранні, так і пізні сорти журавлини. Головне — дотримуватись кислотності ґрунту, забезпечити вологу й правильний догляд. Тоді навіть невелика ділянка забезпечить стабільний урожай.
