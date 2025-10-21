Відео
Україна
Яку журавлину вирощувати в Україні — найурожайніші сорти

Яку журавлину вирощувати в Україні — найурожайніші сорти

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 14:09
Як вирощувати журавлину в Україні - найкращі та найурожайніші сорти для різних регіонів
Журавлина в руках. Фото: Pinterest

Журавлина — корисна й прибуткова ягода, яку можна успішно вирощувати навіть у помірному кліматі України. Головне — підібрати відповідне місце та правильні сорти, що добре приживаються й дають стабільний урожай.

Новини.LIVE розповідає, які сорти журавлини дають найкращі врожаї в Україні та коли достигають ягоди.

Читайте також:

Вимоги до ділянки

Журавлина любить кислий і вологий ґрунт, тому найкраще росте на торфовищах або ділянках із близькими ґрунтовими водами. Якщо земля нейтральна чи лужна — краще створити насип шириною 1,2 м і накрити агроволокном. Після висаджування живці потрібно регулярно поливати — це допоможе швидше вкоренитися.

Найкращі сорти журавлини для України

  • Ben Lear — достигає наприкінці серпня — на початку вересня. Ягоди великі, до 20 мм у діаметрі.
  • Wilcox — середина вересня. Ягоди середні, яскраво-червоні, мають приємний смак.
  • Stevens — дозріває наприкінці вересня, стійкий до хвороб і заморозків.
  • Piligrim — початок жовтня. Великі ягоди до 24 мм, добре зберігаються.

Для українського клімату підійдуть як ранні, так і пізні сорти журавлини. Головне — дотримуватись кислотності ґрунту, забезпечити вологу й правильний догляд. Тоді навіть невелика ділянка забезпечить стабільний урожай.

врожай поради город сад журавлина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
