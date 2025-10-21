Как выращивать клюкву в Украине - лучшие и самые урожайные сорта для разных регионов

Журавлина в руках. Фото: Pinterest

Клюква — полезная и прибыльная ягода, которую можно успешно выращивать даже в умеренном климате Украины. Главное — подобрать подходящее место и правильные сорта, которые хорошо приживаются и дают стабильный урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта клюквы дают лучшие урожаи в Украине и когда созревают ягоды.

Требования к участку

Клюква любит кислую и влажную почву, поэтому лучше всего растет на торфяниках или участках с близкими грунтовыми водами. Если земля нейтральная или щелочная — лучше создать насыпь шириной 1,2 м и накрыть агроволокном. После высадки черенки нужно регулярно поливать — это поможет быстрее укорениться.

Лучшие сорта клюквы для Украины

Ben Lear — созревает в конце августа — начале сентября. Ягоды крупные, до 20 мм в диаметре.

Wilcox — середина сентября. Ягоды средние, ярко-красные, имеют приятный вкус.

Stevens — созревает в конце сентября, устойчив к болезням и заморозкам.

Piligrim — начало октября. Крупные ягоды до 24 мм, хорошо хранятся.

Для украинского климата подойдут как ранние, так и поздние сорта клюквы. Главное — соблюдать кислотность почвы, обеспечить влагу и правильный уход. Тогда даже небольшой участок обеспечит стабильный урожай.

