Ошибки, из-за которых смородина и крыжовник не дают урожая

Ошибки, из-за которых смородина и крыжовник не дают урожая

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 00:17
обновлено: 00:17
Почему гибнет смородина и крыжовник - ошибки ухода, которые уничтожают урожай
Урожай крыжовника в саду. Фото: Pixabay

Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, из-за которых ягоды смородины и крыжовника становятся мелкими, кислыми или кусты вообще погибают. Чаще всего причина — неправильное место, полив или обрезка.

Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок следует избегать, чтобы ваш урожай был обильным и сладким.

Читайте также:

Затенение

Смородина и крыжовник любят солнечные участки. Для полноценного роста нужно не менее 6-8 часов света в день.
Недостаток солнца приводит к:

  • удлинению побегов;
  • уменьшению количества цветочных почек;
  • мелких, кислых ягод и слабому плодоношению.

Загущению кустов

Без регулярной обрезки кусты становятся слишком густыми, что провоцирует грибковые заболевания — мучнистую росу или антракноз.
Совет:

  • обрезайте старые побеги раз в год;
  • оставляйте 2-3-летние ветви смородины и до 5-летних у крыжовника — они самые урожайные.

Пересушивание

Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому остро реагируют на недостаток влаги.
Поливать нужно:

  • в период роста побегов (май-июнь);
  • во время наливания ягод (июнь-июль);
  • после сбора урожая.

Норма — 20-30 л воды на 1 м² раз в 7-10 дней в сухую погоду.

Перегрев и промерзание

Резкие температурные колебания вредят корням.
Решение — мульчирование:

  • защищает от жары летом и промерзания зимой;
  • удерживает влагу;
  • улучшает плодородие почвы.

Для мульчи подходят опилки, кора, солома или компост.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
