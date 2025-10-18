Почему гибнет смородина и крыжовник - ошибки ухода, которые уничтожают урожай

Урожай крыжовника в саду. Фото: Pixabay

Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, из-за которых ягоды смородины и крыжовника становятся мелкими, кислыми или кусты вообще погибают. Чаще всего причина — неправильное место, полив или обрезка.

Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок следует избегать, чтобы ваш урожай был обильным и сладким.

Затенение

Смородина и крыжовник любят солнечные участки. Для полноценного роста нужно не менее 6-8 часов света в день.

Недостаток солнца приводит к:

удлинению побегов;

уменьшению количества цветочных почек;

мелких, кислых ягод и слабому плодоношению.

Загущению кустов

Без регулярной обрезки кусты становятся слишком густыми, что провоцирует грибковые заболевания — мучнистую росу или антракноз.

Совет:

обрезайте старые побеги раз в год;

оставляйте 2-3-летние ветви смородины и до 5-летних у крыжовника — они самые урожайные.

Пересушивание

Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому остро реагируют на недостаток влаги.

Поливать нужно:

в период роста побегов (май-июнь);

во время наливания ягод (июнь-июль);

после сбора урожая.

Норма — 20-30 л воды на 1 м² раз в 7-10 дней в сухую погоду.

Перегрев и промерзание

Резкие температурные колебания вредят корням.

Решение — мульчирование:

защищает от жары летом и промерзания зимой;

удерживает влагу;

улучшает плодородие почвы.

Для мульчи подходят опилки, кора, солома или компост.

