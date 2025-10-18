Почему гибнет смородина и крыжовник - ошибки ухода, которые уничтожают урожай

Ошибки, из-за которых смородина и крыжовник не дают урожая
Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, из-за которых ягоды смородины и крыжовника становятся мелкими, кислыми или кусты вообще погибают. Чаще всего причина — неправильное место, полив или обрезка.
Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок следует избегать, чтобы ваш урожай был обильным и сладким.
Затенение
Смородина и крыжовник любят солнечные участки. Для полноценного роста нужно не менее 6-8 часов света в день.
Недостаток солнца приводит к:
- удлинению побегов;
- уменьшению количества цветочных почек;
- мелких, кислых ягод и слабому плодоношению.
Загущению кустов
Без регулярной обрезки кусты становятся слишком густыми, что провоцирует грибковые заболевания — мучнистую росу или антракноз.
Совет:
- обрезайте старые побеги раз в год;
- оставляйте 2-3-летние ветви смородины и до 5-летних у крыжовника — они самые урожайные.
Пересушивание
Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому остро реагируют на недостаток влаги.
Поливать нужно:
- в период роста побегов (май-июнь);
- во время наливания ягод (июнь-июль);
- после сбора урожая.
Норма — 20-30 л воды на 1 м² раз в 7-10 дней в сухую погоду.
Перегрев и промерзание
Резкие температурные колебания вредят корням.
Решение — мульчирование:
- защищает от жары летом и промерзания зимой;
- удерживает влагу;
- улучшает плодородие почвы.
Для мульчи подходят опилки, кора, солома или компост.
