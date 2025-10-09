Как правильно обрезать смородину осенью - советы, когда и что вырезать для большего урожая

Вырежьте это у смородины осенью — урожай увеличится вдвое
Осенняя обрезка — одна из важнейших процедур для смородины. Она помогает омолодить куст, улучшить его форму и уже в следующем году получить на 30-50% больше ягод.
Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Корисне TV" рассказывает, когда и что именно нужно вырезать, чтобы смородина обильно плодоносила.
Зачем смородине осенняя обрезка осенняя обрезка
После сбора урожая куст переходит в период покоя. Именно осенью следует избавить его от старых и больных веток, которые мешают развитию молодых побегов. Без обрезки смородина загущается, и ягоды становятся мелкими.
Как правильно обрезать смородину
- Проводите обрезку до замерзания почвы, в сухую погоду.
- Вырезайте старые ветки возрастом более 4-5 лет — они уже не плодоносят.
- Уберите слабые побеги и те, что растут внутрь куста.
- Оставьте 6-8 сильных побегов, которые станут основой на следующий год.
- Используйте острый, продезинфицированный секатор и обработайте срезы садовым варом.
Что дает осенняя обрезка смородины
После обрезки куст получает больше света и воздуха, поэтому лучше растет, формирует молодые побеги и легче переносит морозы. Смородина становится более устойчивой к болезням, дает здоровые почки весной, а омоложенный куст направляет силы на развитие крупных, сладких и ароматных ягод. Недаром садоводы говорят: осенняя обрезка — залог щедрого урожая в новом сезоне.
Мы уже писали о том, чем подкормить малину осенью.
Ранее сообщалось о том, как правильно ухаживать за смородиной после сбора урожая.
Также мы объясняли то, как приготовить медовый укоренитель и применить его для садовых и комнатных растений.
Читайте Новини.LIVE!