Как правильно обрезать смородину осенью - советы, когда и что вырезать для большего урожая

Осенняя обрезка — одна из важнейших процедур для смородины. Она помогает омолодить куст, улучшить его форму и уже в следующем году получить на 30-50% больше ягод.

Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Корисне TV" рассказывает, когда и что именно нужно вырезать, чтобы смородина обильно плодоносила.

Зачем смородине осенняя обрезка осенняя обрезка

После сбора урожая куст переходит в период покоя. Именно осенью следует избавить его от старых и больных веток, которые мешают развитию молодых побегов. Без обрезки смородина загущается, и ягоды становятся мелкими.

Как правильно обрезать смородину

Проводите обрезку до замерзания почвы, в сухую погоду. Вырезайте старые ветки возрастом более 4-5 лет — они уже не плодоносят. Уберите слабые побеги и те, что растут внутрь куста. Оставьте 6-8 сильных побегов, которые станут основой на следующий год. Используйте острый, продезинфицированный секатор и обработайте срезы садовым варом.

Что дает осенняя обрезка смородины

После обрезки куст получает больше света и воздуха, поэтому лучше растет, формирует молодые побеги и легче переносит морозы. Смородина становится более устойчивой к болезням, дает здоровые почки весной, а омоложенный куст направляет силы на развитие крупных, сладких и ароматных ягод. Недаром садоводы говорят: осенняя обрезка — залог щедрого урожая в новом сезоне.

