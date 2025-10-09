Видео
Дом и огород

Армия
Вырежьте это у смородины осенью — урожай увеличится вдвое

Вырежьте это у смородины осенью — урожай увеличится вдвое

Дата публикации 9 октября 2025 15:15
Как правильно обрезать смородину осенью - советы, когда и что вырезать для большего урожая
Урожай смородины в руках. Фото: Liebherr

Осенняя обрезка — одна из важнейших процедур для смородины. Она помогает омолодить куст, улучшить его форму и уже в следующем году получить на 30-50% больше ягод.

Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Корисне TV" рассказывает, когда и что именно нужно вырезать, чтобы смородина обильно плодоносила.

Зачем смородине осенняя обрезка осенняя обрезка

После сбора урожая куст переходит в период покоя. Именно осенью следует избавить его от старых и больных веток, которые мешают развитию молодых побегов. Без обрезки смородина загущается, и ягоды становятся мелкими.

Как правильно обрезать смородину

  1. Проводите обрезку до замерзания почвы, в сухую погоду.
  2. Вырезайте старые ветки возрастом более 4-5 лет — они уже не плодоносят.
  3. Уберите слабые побеги и те, что растут внутрь куста.
  4. Оставьте 6-8 сильных побегов, которые станут основой на следующий год.
  5. Используйте острый, продезинфицированный секатор и обработайте срезы садовым варом.

Что дает осенняя обрезка смородины

После обрезки куст получает больше света и воздуха, поэтому лучше растет, формирует молодые побеги и легче переносит морозы. Смородина становится более устойчивой к болезням, дает здоровые почки весной, а омоложенный куст направляет силы на развитие крупных, сладких и ароматных ягод. Недаром садоводы говорят: осенняя обрезка — залог щедрого урожая в новом сезоне.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
