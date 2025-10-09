Як правильно обрізати смородину восени - поради, коли і що вирізати для більшого врожаю

Врожай смородини в руках. Фото: Liebherr

Осіння обрізка — одна з найважливіших процедур для смородини. Вона допомагає омолодити кущ, покращити його форму і вже наступного року отримати на 30-50% більше ягід.

Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Корисне TV" розповідає, коли і що саме потрібно вирізати, щоб смородина рясно плодоносила.

Навіщо смородині осіння обрізка

Після збору врожаю кущ переходить у період спокою. Саме восени слід позбавити його старих і хворих гілок, які заважають розвитку молодих пагонів. Без обрізки смородина загущується і ягоди стають дрібними.

Як правильно обрізати смородину

Проводьте обрізку до замерзання ґрунту, у суху погоду. Вирізайте старі гілки віком понад 4-5 років — вони вже не плодоносять. Приберіть слабкі пагони та ті, що ростуть усередину куща. Залиште 6-8 сильних пагонів, які стануть основою на наступний рік. Використовуйте гострий, продезінфікований секатор і обробіть зрізи садовим варом.

Що дає осіння обрізка смородини

Після обрізки кущ отримує більше світла й повітря, тому краще росте, формує молоді пагони й легше переносить морози. Смородина стає стійкішою до хвороб, дає здорові бруньки навесні, а омолоджений кущ спрямовує сили на розвиток великих, солодких і ароматних ягід. Недарма садівники кажуть: осіння обрізка — запорука щедрого врожаю в новому сезоні.

