Головна Дім та город Виріжте це у смородини восени — врожай збільшиться вдвічі

Виріжте це у смородини восени — врожай збільшиться вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:15
Як правильно обрізати смородину восени - поради, коли і що вирізати для більшого врожаю
Врожай смородини в руках. Фото: Liebherr

Осіння обрізка — одна з найважливіших процедур для смородини. Вона допомагає омолодити кущ, покращити його форму і вже наступного року отримати на 30-50% більше ягід.

Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Корисне TV" розповідає, коли і що саме потрібно вирізати, щоб смородина рясно плодоносила.

Читайте також:

Навіщо смородині осіння обрізка

Після збору врожаю кущ переходить у період спокою. Саме восени слід позбавити його старих і хворих гілок, які заважають розвитку молодих пагонів. Без обрізки смородина загущується і ягоди стають дрібними.

Як правильно обрізати смородину

  1. Проводьте обрізку до замерзання ґрунту, у суху погоду.
  2. Вирізайте старі гілки віком понад 4-5 років — вони вже не плодоносять.
  3. Приберіть слабкі пагони та ті, що ростуть усередину куща.
  4. Залиште 6-8 сильних пагонів, які стануть основою на наступний рік.
  5. Використовуйте гострий, продезінфікований секатор і обробіть зрізи садовим варом.

Що дає осіння обрізка смородини

Після обрізки кущ отримує більше світла й повітря, тому краще росте, формує молоді пагони й легше переносить морози. Смородина стає стійкішою до хвороб, дає здорові бруньки навесні, а омолоджений кущ спрямовує сили на розвиток великих, солодких і ароматних ягід. Недарма садівники кажуть: осіння обрізка — запорука щедрого врожаю в новому сезоні.

Ми вже писали про те, чим підживити малину восени.

Раніше повідомлялося про те, як правильно доглядати за порічками після збору врожаю.

Також ми пояснювали те, як приготувати медовий укорінювач та застосувати його для садових і кімнатних рослин.

врожай город сад смородина обрізання кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
