Чому гине смородина і аґрус - помилки догляду, які знищують урожай

Навіть досвідчені садівники іноді припускаються помилок, через які ягоди смородини та аґрусу стають дрібними, кислими або кущі взагалі гинуть. Найчастіше причина — неправильне місце, полив чи обрізка.

Новини.LIVE розповідає, яких помилок варто уникати, щоб ваш урожай був рясним і солодким.

Затінення

Смородина та аґрус люблять сонячні ділянки. Для повноцінного росту потрібно щонайменше 6-8 годин світла на день.

Недолік сонця призводить до:

подовження пагонів;

зменшення кількості квіткових бруньок;

дрібних, кислих ягід і слабкого плодоношення.

Загущення кущів

Без регулярної обрізки кущі стають надто густими, що провокує грибкові захворювання — борошнисту росу або антракноз.

Порада:

обрізайте старі пагони раз на рік;

залишайте 2-3-річні гілки смородини та до 5-річних у аґрусу — вони найурожайніші.

Пересушування

Смородина й аґрус мають поверхневу кореневу систему, тому гостро реагують на нестачу вологи.

Поливати потрібно:

у період росту пагонів (травень-червень);

під час наливання ягід (червень-липень);

після збору врожаю.

Норма — 20-30 л води на 1 м² раз на 7-10 днів у суху погоду.

Перегрів і промерзання

Різкі температурні коливання шкодять корінню.

Рішення — мульчування:

захищає від спеки влітку та промерзання взимку;

утримує вологу;

покращує родючість ґрунту.

Для мульчі підходять тирса, кора, солома або компост.

