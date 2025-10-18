Відео
Головна Дім та город Помилки, через які смородина й аґрус не дають урожаю

Помилки, через які смородина й аґрус не дають урожаю

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 00:17
Оновлено: 00:17
Чому гине смородина і аґрус - помилки догляду, які знищують урожай
Врожай аґрусу в саду. Фото: Pixabay

Навіть досвідчені садівники іноді припускаються помилок, через які ягоди смородини та аґрусу стають дрібними, кислими або кущі взагалі гинуть. Найчастіше причина — неправильне місце, полив чи обрізка.

Новини.LIVE розповідає, яких помилок варто уникати, щоб ваш урожай був рясним і солодким.

Читайте також:

Затінення

Смородина та аґрус люблять сонячні ділянки. Для повноцінного росту потрібно щонайменше 6-8 годин світла на день.
Недолік сонця призводить до:

  • подовження пагонів;
  • зменшення кількості квіткових бруньок;
  • дрібних, кислих ягід і слабкого плодоношення.

Загущення кущів

Без регулярної обрізки кущі стають надто густими, що провокує грибкові захворювання — борошнисту росу або антракноз.
Порада:

  • обрізайте старі пагони раз на рік;
  • залишайте 2-3-річні гілки смородини та до 5-річних у аґрусу — вони найурожайніші.

Пересушування

Смородина й аґрус мають поверхневу кореневу систему, тому гостро реагують на нестачу вологи.
Поливати потрібно:

  • у період росту пагонів (травень-червень);
  • під час наливання ягід (червень-липень);
  • після збору врожаю.

Норма — 20-30 л води на 1 м² раз на 7-10 днів у суху погоду.

Перегрів і промерзання

Різкі температурні коливання шкодять корінню.
Рішення — мульчування:

  • захищає від спеки влітку та промерзання взимку;
  • утримує вологу;
  • покращує родючість ґрунту.

Для мульчі підходять тирса, кора, солома або компост.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
