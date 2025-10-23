Видео
Дата публикации 23 октября 2025 02:45
обновлено: 16:47
Как ускорить компостирование осенью - эффективное средство, чтобы компост не испортился до весны
Компост в саду. Фото: House Digest

Осенью температура падает, и компостная куча перестает "работать". Микроорганизмы засыпают, процесс разложения замедляется, а к весне образуются только гнилые листья.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью одного доступного препарата активизировать компост даже в холоде и получить весной полноценное удобрение.

Читайте также:

Почему компост "засыпает"

Когда становится холодно, бактерии и грибы теряют активность. Из-за этого органические остатки не успевают перепреть, а вместо рыхлого удобрения остается мокрая, тяжелая масса.

Что замедляет процесс:

  • низкая температура (ниже +10 °С);
  • избыток влаги в куче;
  • недостаток кислорода из-за уплотнения слоя;
  • отсутствие активных микроорганизмов.

Как "разбудить" компост осенью

Самое эффективное решение — препараты на основе грибов триходермы. Они действуют даже при низких температурах и ускоряют разложение органики.

Преимущества средства "Трихосан":

  • активизирует переработку остатков при +5 °С;
  • уничтожает вредные грибки (фузариум, серую гниль);
  • устраняет неприятный запах;
  • делает компост безопасным и питательным для почвы.

Как использовать

  • Распределите препарат равномерно по всей куче.
  • Немного перемешайте верхний слой компоста.
  • При необходимости слегка увлажните.

Если под рукой нет "Трихосана", заменить его можно природными источниками триходермы — старыми трутовиками или перегнившей древесиной.

Мы объясняли то, какие сорта клюквы дают лучшие урожаи в Украине.

Также рассказывали о том, когда самое благоприятное время для сбора урожая тыкв.

Ранее сообщалось о том, как правильно обрезать пеларгонию осенью.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
