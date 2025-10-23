Как ускорить компостирование осенью - эффективное средство, чтобы компост не испортился до весны

Компост в саду. Фото: House Digest

Осенью температура падает, и компостная куча перестает "работать". Микроорганизмы засыпают, процесс разложения замедляется, а к весне образуются только гнилые листья.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью одного доступного препарата активизировать компост даже в холоде и получить весной полноценное удобрение.

Почему компост "засыпает"

Когда становится холодно, бактерии и грибы теряют активность. Из-за этого органические остатки не успевают перепреть, а вместо рыхлого удобрения остается мокрая, тяжелая масса.

Что замедляет процесс:

низкая температура (ниже +10 °С);

избыток влаги в куче;

недостаток кислорода из-за уплотнения слоя;

отсутствие активных микроорганизмов.

Как "разбудить" компост осенью

Самое эффективное решение — препараты на основе грибов триходермы. Они действуют даже при низких температурах и ускоряют разложение органики.

Преимущества средства "Трихосан":

активизирует переработку остатков при +5 °С;

уничтожает вредные грибки (фузариум, серую гниль);

устраняет неприятный запах;

делает компост безопасным и питательным для почвы.

Как использовать

Распределите препарат равномерно по всей куче.

Немного перемешайте верхний слой компоста.

При необходимости слегка увлажните.

Если под рукой нет "Трихосана", заменить его можно природными источниками триходермы — старыми трутовиками или перегнившей древесиной.

