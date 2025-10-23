Как ускорить компостирование осенью - эффективное средство, чтобы компост не испортился до весны

Ускоряет компостирование в 3 раза — простое и дешевое средство
Осенью температура падает, и компостная куча перестает "работать". Микроорганизмы засыпают, процесс разложения замедляется, а к весне образуются только гнилые листья.
Новини.LIVE рассказывает, как с помощью одного доступного препарата активизировать компост даже в холоде и получить весной полноценное удобрение.
Почему компост "засыпает"
Когда становится холодно, бактерии и грибы теряют активность. Из-за этого органические остатки не успевают перепреть, а вместо рыхлого удобрения остается мокрая, тяжелая масса.
Что замедляет процесс:
- низкая температура (ниже +10 °С);
- избыток влаги в куче;
- недостаток кислорода из-за уплотнения слоя;
- отсутствие активных микроорганизмов.
Как "разбудить" компост осенью
Самое эффективное решение — препараты на основе грибов триходермы. Они действуют даже при низких температурах и ускоряют разложение органики.
Преимущества средства "Трихосан":
- активизирует переработку остатков при +5 °С;
- уничтожает вредные грибки (фузариум, серую гниль);
- устраняет неприятный запах;
- делает компост безопасным и питательным для почвы.
Как использовать
- Распределите препарат равномерно по всей куче.
- Немного перемешайте верхний слой компоста.
- При необходимости слегка увлажните.
Если под рукой нет "Трихосана", заменить его можно природными источниками триходермы — старыми трутовиками или перегнившей древесиной.
