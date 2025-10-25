Відео
Готуємо город до зими — як не допустити виснаження ґрунту

Дата публікації: 25 жовтня 2025 10:08
Оновлено: 17:19
Як підготувати город до зими - чим удобрити землю в листопаді, щоб не виснажився ґрунт
Жінка працює на городі. Фото: iStockphoto

Листопад — найвідповідальніший місяць для городників. Саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Якщо не підживити землю восени, навесні вона стане "втомленою" і втратить родючість.

Новини.LIVE розповідає, які добрива внести у листопаді, щоб підготувати город до нового сезону.

Читайте також:

Чому варто удобрювати город восени

Осіннє підживлення допомагає землі накопичити поживні речовини та відновитися після сезону. Добрива, внесені у листопаді, поступово розчиняються та збагачують ґрунт, створюючи ідеальні умови для весняних посадок.

Найкращі добрива для листопада

  • Фосфорні: суперфосфат або фосфоритне борошно (30-40 г/м²) — стимулюють розвиток коренів і підвищують морозостійкість.
  • Калійні: сульфат калію (20 г/м²) — зміцнює рослини та захищає їх від перепадів температур.
  • Органічні: перегній або компост (5-10 кг/м²) — покращують структуру та вологоємність ґрунту.
  • Попіл і сидерати: розкислюють землю, додають калій і азот.

Помилка, якої слід уникати

Не вносьте азотні добрива восени — сечовину чи аміачну селітру. Вони стимулюють ріст зеленої маси, через що рослини "прокидаються" перед морозами й гинуть. Азот залиште до весни, коли він справді допоможе активізувати ріст і зміцнити молоді пагони.

Ми вже писали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали те, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени.

Детальніше розповідали про те, як посіяти кріп на зиму вдома чи на дачі.

земля врожай зима добрива город
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
