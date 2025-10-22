Найсмачніший сорт помідорів 2025 року - “Король гігантів” вражає смаком і розміром

Чоловік зібрав урожай помідорів. Фото: Pixabay

Українські агрономи назвали сорт помідорів, який підкорює і смаком, і ароматом. "Король гігантів" — новий фаворит городників: великі, солодкі, соковиті плоди вагою до 700 грамів.

Новини.LIVE розповідає, чому цей сорт називають універсальним і чому він вартий місця на кожній грядці.

Головні переваги "Короля гігантів"

Цей сорт поєднує одразу кілька сильних сторін:

М’ясиста м’якоть — нагадує структуру стейка.

Солодкий смак — схожий на ягоду.

Ніжна шкірка — легко чиститься, не тріскає.

Насичений аромат — ідеальний для салатів та соусів.

Добре зберігається — не втрачає вигляд і смак навіть після збору.

Урожайність і використання

"Король гігантів" — середньостиглий сорт, перші помідори дозрівають наприкінці червня.

Вага плодів — 350-400 г, іноді досягає 700 г.

Ідеально підходить для соків, соусів, паст, салатів.

Добре переносить транспортування без втрати вигляду.

Як доглядати за сортом

Щоб отримати високий урожай, дотримуйся простих правил:

Регулярно пасинкуй кущі — вони активно розростаються.

Підв’язуй стебла, щоб уникнути обламування.

Забезпеч сонячне місце та помірний полив.

Для кращого плодоношення підживлюй органічними добривами.

