Україна
Найсмачніший сорт помідорів — великі, солодкі й ароматні плоди

Найсмачніший сорт помідорів — великі, солодкі й ароматні плоди

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:17
Оновлено: 16:22
Найсмачніший сорт помідорів 2025 року - “Король гігантів” вражає смаком і розміром
Чоловік зібрав урожай помідорів. Фото: Pixabay

Українські агрономи назвали сорт помідорів, який підкорює і смаком, і ароматом. "Король гігантів" — новий фаворит городників: великі, солодкі, соковиті плоди вагою до 700 грамів.

Новини.LIVE розповідає, чому цей сорт називають універсальним і чому він вартий місця на кожній грядці.

Читайте також:

Головні переваги "Короля гігантів"

Цей сорт поєднує одразу кілька сильних сторін:

  • М’ясиста м’якоть — нагадує структуру стейка.
  • Солодкий смак — схожий на ягоду.
  • Ніжна шкірка — легко чиститься, не тріскає.
  • Насичений аромат — ідеальний для салатів та соусів.
  • Добре зберігається — не втрачає вигляд і смак навіть після збору.

Урожайність і використання

"Король гігантів" — середньостиглий сорт, перші помідори дозрівають наприкінці червня.

  • Вага плодів — 350-400 г, іноді досягає 700 г.
  • Ідеально підходить для соків, соусів, паст, салатів.
  • Добре переносить транспортування без втрати вигляду.

Як доглядати за сортом

Щоб отримати високий урожай, дотримуйся простих правил:

  • Регулярно пасинкуй кущі — вони активно розростаються.
  • Підв’язуй стебла, щоб уникнути обламування.
  • Забезпеч сонячне місце та помірний полив.
  • Для кращого плодоношення підживлюй органічними добривами.

Ми вже писали про те, як зберегти саджанці суниці взимку.

Раніше пояснювали те, як зробити компост із хворого бадилля.

Детальніше розповідали про те, коли найсприятливіший час для збору врожаю гарбузів.

врожай поради город помідори сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
