Компост із хворого бадилля за місяць — додай лише одну річ

Компост із хворого бадилля за місяць — додай лише одну річ

Дата публікації: 21 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 13:57
Як зробити компост із хворого бадилля - що додати, щоб знищити патогени
Бадилля з помідорів у руці. Фото: Pinterest

Восени після збирання врожаю залишається купа бадилля, часто ураженого хворобами. Замість того, щоб його спалювати, можна швидко перетворити всі рослинні рештки на корисний компост без патогенів.

Новини.LIVE розповідає, яку добавку додати, щоб отримати безпечний перегній уже через місяць.

Як зробити компост навіть із хворого бадилля

Компостування — природний процес, який запускають бактерії. Їм потрібні три речі: волога, азот і повітря.

  • Змішай "зелену" органіку (трава, листя, відходи овочів) із "сухою" (тирса, гілки, солома).
  • Періодично перелопачуй або проколюй купу вилами, щоб наситити її киснем.
  • Щоб компост не пересихав, накрий його плівкою чи травою.

Як знезаразити хворе бадилля

  1. Подрібни й зволож бадилля розчином сечовини або селітри (100 г на 10 л води).
  2. Через 3-4 дні перемішай і полий солодкою водою чи залишками варення.
  3. Повторюй чергування "азот — цукор — азот".
  4. Коли температура в купі перевищить 50 °C, усі патогени зникнуть.

Не спалюй органіку — дай бактеріям попрацювати. За правильних умов компост дозріє за місяць і буде повністю безпечним. Це природний спосіб позбутись хворого бадилля та отримати цінне добриво для городу.

рослини поради добрива город сад компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
