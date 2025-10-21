Как сделать компост из больной ботвы - что добавить, чтобы уничтожить патогены

Компост из больной ботвы за месяц — добавь только одну вещь
Осенью после уборки урожая остается куча ботвы, часто пораженной болезнями. Вместо того, чтобы ее сжигать, можно быстро превратить все растительные остатки в полезный компост без патогенов.
Новини.LIVE рассказывает, какую добавку добавить, чтобы получить безопасный перегной уже через месяц.
Как сделать компост даже из больной ботвы
Компостирование — естественный процесс, который запускают бактерии. Им нужны три вещи: влага, азот и воздух.
- Смешай "зеленую" органику (трава, листья, отходы овощей) с "сухой" (опилки, ветки, солома).
- Периодически перелопачивай или прокалывай кучу вилами, чтобы насытить ее кислородом.
- Чтобы компост не пересыхал, накрой его пленкой или травой.
Как обеззаразить больную ботву
- Измельчи и увлажни ботву раствором мочевины или селитры (100 г на 10 л воды).
- Через 3-4 дня перемешай и полей сладкой водой или остатками варенья.
- Повторяй чередование "азот — сахар — азот".
- Когда температура в куче превысит 50 °C, все патогены исчезнут.
Не сжигай органику — дай бактериям поработать. При правильных условиях компост созреет за месяц и будет полностью безопасным. Это естественный способ избавиться от больной ботвы и получить ценное удобрение для огорода.
