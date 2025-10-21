Видео
Видео

Главная Дом и огород Компост из больной ботвы за месяц — добавь только одну вещь

Компост из больной ботвы за месяц — добавь только одну вещь

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 02:45
обновлено: 13:57
Как сделать компост из больной ботвы - что добавить, чтобы уничтожить патогены
Ботва из помидоров в руке. Фото: Pinterest

Осенью после уборки урожая остается куча ботвы, часто пораженной болезнями. Вместо того, чтобы ее сжигать, можно быстро превратить все растительные остатки в полезный компост без патогенов.

Новини.LIVE рассказывает, какую добавку добавить, чтобы получить безопасный перегной уже через месяц.

Читайте также:

Как сделать компост даже из больной ботвы

Компостирование — естественный процесс, который запускают бактерии. Им нужны три вещи: влага, азот и воздух.

  • Смешай "зеленую" органику (трава, листья, отходы овощей) с "сухой" (опилки, ветки, солома).
  • Периодически перелопачивай или прокалывай кучу вилами, чтобы насытить ее кислородом.
  • Чтобы компост не пересыхал, накрой его пленкой или травой.

Как обеззаразить больную ботву

  1. Измельчи и увлажни ботву раствором мочевины или селитры (100 г на 10 л воды).
  2. Через 3-4 дня перемешай и полей сладкой водой или остатками варенья.
  3. Повторяй чередование "азот — сахар — азот".
  4. Когда температура в куче превысит 50 °C, все патогены исчезнут.

Не сжигай органику — дай бактериям поработать. При правильных условиях компост созреет за месяц и будет полностью безопасным. Это естественный способ избавиться от больной ботвы и получить ценное удобрение для огорода.

растения советы удобрения огород сад компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
