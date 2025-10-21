Как сделать компост из больной ботвы - что добавить, чтобы уничтожить патогены

Ботва из помидоров в руке. Фото: Pinterest

Осенью после уборки урожая остается куча ботвы, часто пораженной болезнями. Вместо того, чтобы ее сжигать, можно быстро превратить все растительные остатки в полезный компост без патогенов.

Новини.LIVE рассказывает, какую добавку добавить, чтобы получить безопасный перегной уже через месяц.

Как сделать компост даже из больной ботвы

Компостирование — естественный процесс, который запускают бактерии. Им нужны три вещи: влага, азот и воздух.

Смешай "зеленую" органику (трава, листья, отходы овощей) с "сухой" (опилки, ветки, солома).

Периодически перелопачивай или прокалывай кучу вилами, чтобы насытить ее кислородом.

Чтобы компост не пересыхал, накрой его пленкой или травой.

Как обеззаразить больную ботву

Измельчи и увлажни ботву раствором мочевины или селитры (100 г на 10 л воды). Через 3-4 дня перемешай и полей сладкой водой или остатками варенья. Повторяй чередование "азот — сахар — азот". Когда температура в куче превысит 50 °C, все патогены исчезнут.

Не сжигай органику — дай бактериям поработать. При правильных условиях компост созреет за месяц и будет полностью безопасным. Это естественный способ избавиться от больной ботвы и получить ценное удобрение для огорода.

