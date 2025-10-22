Видео
Главная Дом и огород Самый вкусный сорт помидоров — крупные, сладкие и ароматные плоды

Самый вкусный сорт помидоров — крупные, сладкие и ароматные плоды

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:17
обновлено: 16:22
Самый вкусный сорт помидоров 2025 года - "Король гигантов" поражает вкусом и размером
Мужчина собрал урожай помидоров. Фото: Pixabay

Украинские агрономы назвали сорт помидоров, который покоряет и вкусом, и ароматом. "Король гигантов" — новый фаворит огородников: крупные, сладкие, сочные плоды весом до 700 граммов.

Новини.LIVE рассказывает, почему этот сорт называют универсальным и почему он стоит места на каждой грядке.

Главные преимущества "Короля гигантов"

Этот сорт сочетает сразу несколько сильных сторон:

  • Мясистая мякоть — напоминает структуру стейка.
  • Сладкий вкус — похож на ягоду.
  • Нежная кожура — легко чистится, не трескается.
  • Насыщенный аромат — идеален для салатов и соусов.
  • Хорошо хранится — не теряет вид и вкус даже после сбора.

Урожайность и использование

"Король гигантов" — среднеспелый сорт, первые помидоры созревают в конце июня.

  • Вес плодов — 350-400 г, иногда достигает 700 г.
  • Идеально подходит для соков, соусов, паст, салатов.
  • Хорошо переносит транспортировку без потери вида.

Как ухаживать за сортом

Чтобы получить высокий урожай, придерживайся простых правил:

  • Регулярно пасынкуй кусты — они активно разрастаются.
  • Подвязывай стебли, чтобы избежать обламывания.
  • Обеспечь солнечное место и умеренный полив.
  • Для лучшего плодоношения подкармливай органическими удобрениями.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
