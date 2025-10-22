Самый вкусный сорт помидоров 2025 года - "Король гигантов" поражает вкусом и размером

Самый вкусный сорт помидоров — крупные, сладкие и ароматные плоды
Украинские агрономы назвали сорт помидоров, который покоряет и вкусом, и ароматом. "Король гигантов" — новый фаворит огородников: крупные, сладкие, сочные плоды весом до 700 граммов.
Новини.LIVE рассказывает, почему этот сорт называют универсальным и почему он стоит места на каждой грядке.
Главные преимущества "Короля гигантов"
Этот сорт сочетает сразу несколько сильных сторон:
- Мясистая мякоть — напоминает структуру стейка.
- Сладкий вкус — похож на ягоду.
- Нежная кожура — легко чистится, не трескается.
- Насыщенный аромат — идеален для салатов и соусов.
- Хорошо хранится — не теряет вид и вкус даже после сбора.
Урожайность и использование
"Король гигантов" — среднеспелый сорт, первые помидоры созревают в конце июня.
- Вес плодов — 350-400 г, иногда достигает 700 г.
- Идеально подходит для соков, соусов, паст, салатов.
- Хорошо переносит транспортировку без потери вида.
Как ухаживать за сортом
Чтобы получить высокий урожай, придерживайся простых правил:
- Регулярно пасынкуй кусты — они активно разрастаются.
- Подвязывай стебли, чтобы избежать обламывания.
- Обеспечь солнечное место и умеренный полив.
- Для лучшего плодоношения подкармливай органическими удобрениями.
