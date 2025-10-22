Самый вкусный сорт помидоров 2025 года - "Король гигантов" поражает вкусом и размером

Мужчина собрал урожай помидоров. Фото: Pixabay

Украинские агрономы назвали сорт помидоров, который покоряет и вкусом, и ароматом. "Король гигантов" — новый фаворит огородников: крупные, сладкие, сочные плоды весом до 700 граммов.

Новини.LIVE рассказывает, почему этот сорт называют универсальным и почему он стоит места на каждой грядке.

Реклама

Читайте также:

Главные преимущества "Короля гигантов"

Этот сорт сочетает сразу несколько сильных сторон:

Мясистая мякоть — напоминает структуру стейка.

Сладкий вкус — похож на ягоду.

Нежная кожура — легко чистится, не трескается.

Насыщенный аромат — идеален для салатов и соусов.

Хорошо хранится — не теряет вид и вкус даже после сбора.

Урожайность и использование

"Король гигантов" — среднеспелый сорт, первые помидоры созревают в конце июня.

Вес плодов — 350-400 г, иногда достигает 700 г.

Идеально подходит для соков, соусов, паст, салатов.

Хорошо переносит транспортировку без потери вида.

Как ухаживать за сортом

Чтобы получить высокий урожай, придерживайся простых правил:

Регулярно пасынкуй кусты — они активно разрастаются.

Подвязывай стебли, чтобы избежать обламывания.

Обеспечь солнечное место и умеренный полив.

Для лучшего плодоношения подкармливай органическими удобрениями.

Мы уже писали о том, как сохранить саженцы земляники зимой.

Ранее объясняли то, как сделать компост из больной ботвы.

Подробнее рассказывали о том, когда самое благоприятное время для сбора урожая тыквы.