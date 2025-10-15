Відео
Головна Дім та город Як захистити капусту від розтріскування восени — три прості кроки

Як захистити капусту від розтріскування восени — три прості кроки

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 22:33
Як запобігти розтріскуванню капусти - ефективні кроки для збереження врожаю
Зібраний урожай капусти на городі. Фото: Pixabay

Щоб капуста зберегла цілі качани до самої зими, достатньо дотриматись кількох простих правил. Осінь — найкращий час, щоб запобігти розтріскуванню врожаю та зберегти його свіжим надовго.

Новини.LIVE розповідає, як уникнути тріщин на качанах і зробити капусту міцною навіть після злив.

Читайте також:

Як не допустити тріщин на качанах

Розтріскування капусти — поширена проблема, особливо під час дощів або при надмірному поливі. Через надлишок вологи рослина швидко набирає масу, а листки не витримують тиску зсередини. Щоб цього уникнути, варто контролювати вологість ґрунту та не поливати грядку, якщо земля вже волога.

Три кроки для здорових качанів

  1. Регулюйте полив. Поливайте раз на 2-3 дні, перевіряючи стан землі на глибині 10 см — якщо вона суха, тоді додавайте воду. За три тижні до збору врожаю поливи слід припинити.
  2. Обирайте стійкі сорти. Для запобігання тріщинам підходять Колобок, Марафон і Альбатрос — вони витримують надлишок вологи та коливання температур.
  3. Збирайте вчасно. Перестиглі качани швидше тріскаються. Орієнтуйтесь на щільність і колір листя, не чекайте перших заморозків.

Додатковий догляд

Щоб капуста не хворіла, проводьте профілактичні обробки фунгіцидами й інсектицидами. Це зміцнює рослину, зменшує ризик тріщин і подовжує термін зберігання овочів. За потреби можна також прибрати пошкоджене листя та розпушити ґрунт.

Ми вже писали про те, які овочі та зелень висівати під зиму.

Раніше пояснювали те, чим підгодувати кущі полуниці восени.

Детальніше розповідали про те, які квіти можна садити у жовтні в горщики.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
