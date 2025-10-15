Як запобігти розтріскуванню капусти - ефективні кроки для збереження врожаю

Зібраний урожай капусти на городі. Фото: Pixabay

Щоб капуста зберегла цілі качани до самої зими, достатньо дотриматись кількох простих правил. Осінь — найкращий час, щоб запобігти розтріскуванню врожаю та зберегти його свіжим надовго.

Новини.LIVE розповідає, як уникнути тріщин на качанах і зробити капусту міцною навіть після злив.

Як не допустити тріщин на качанах

Розтріскування капусти — поширена проблема, особливо під час дощів або при надмірному поливі. Через надлишок вологи рослина швидко набирає масу, а листки не витримують тиску зсередини. Щоб цього уникнути, варто контролювати вологість ґрунту та не поливати грядку, якщо земля вже волога.

Три кроки для здорових качанів

Регулюйте полив. Поливайте раз на 2-3 дні, перевіряючи стан землі на глибині 10 см — якщо вона суха, тоді додавайте воду. За три тижні до збору врожаю поливи слід припинити. Обирайте стійкі сорти. Для запобігання тріщинам підходять Колобок, Марафон і Альбатрос — вони витримують надлишок вологи та коливання температур. Збирайте вчасно. Перестиглі качани швидше тріскаються. Орієнтуйтесь на щільність і колір листя, не чекайте перших заморозків.

Додатковий догляд

Щоб капуста не хворіла, проводьте профілактичні обробки фунгіцидами й інсектицидами. Це зміцнює рослину, зменшує ризик тріщин і подовжує термін зберігання овочів. За потреби можна також прибрати пошкоджене листя та розпушити ґрунт.

