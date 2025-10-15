Как предотвратить растрескивание капусты - эффективные шаги для сохранения урожая

Как защитить капусту от растрескивания осенью — три простых шага
Чтобы капуста сохранила целые кочаны до самой зимы, достаточно соблюсти несколько простых правил. Осень — лучшее время, чтобы предотвратить растрескивание урожая и сохранить его свежим надолго.
Новини.LIVE рассказывает, как избежать трещин на кочанах и сделать капусту крепкой даже после ливней.
Как не допустить трещин на кочанах
Растрескивание капусты — распространенная проблема, особенно во время дождей или при чрезмерном поливе. Из-за избытка влаги растение быстро набирает массу, а листья не выдерживают давления изнутри. Чтобы этого избежать, стоит контролировать влажность почвы и не поливать грядку, если земля уже влажная.
Три шага для здоровых кочанов
- Регулируйте полив. Поливайте раз в 2-3 дня, проверяя состояние земли на глубине 10 см — если она сухая, тогда добавляйте воду. За три недели до сбора урожая поливы следует прекратить.
- Выбирайте устойчивые сорта. Для предотвращения трещин подходят Колобок, Марафон и Альбатрос — они выдерживают избыток влаги и колебания температур.
- Собирайте вовремя. Перезрелые кочаны быстрее трескаются. Ориентируйтесь на плотность и цвет листьев, не ждите первых заморозков.
Дополнительный уход
Чтобы капуста не болела, проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Это укрепляет растение, уменьшает риск трещин и продлевает срок хранения овощей. При необходимости можно также убрать поврежденные листья и разрыхлить почву.
