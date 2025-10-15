Видео
Україна
Видео

Как защитить капусту от растрескивания осенью — три простых шага

Как защитить капусту от растрескивания осенью — три простых шага

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 22:33
Как предотвратить растрескивание капусты - эффективные шаги для сохранения урожая
Собранный урожай капусты на огороде. Фото: Pixabay

Чтобы капуста сохранила целые кочаны до самой зимы, достаточно соблюсти несколько простых правил. Осень — лучшее время, чтобы предотвратить растрескивание урожая и сохранить его свежим надолго.

Новини.LIVE рассказывает, как избежать трещин на кочанах и сделать капусту крепкой даже после ливней.

Как не допустить трещин на кочанах

Растрескивание капусты — распространенная проблема, особенно во время дождей или при чрезмерном поливе. Из-за избытка влаги растение быстро набирает массу, а листья не выдерживают давления изнутри. Чтобы этого избежать, стоит контролировать влажность почвы и не поливать грядку, если земля уже влажная.

Три шага для здоровых кочанов

  1. Регулируйте полив. Поливайте раз в 2-3 дня, проверяя состояние земли на глубине 10 см — если она сухая, тогда добавляйте воду. За три недели до сбора урожая поливы следует прекратить.
  2. Выбирайте устойчивые сорта. Для предотвращения трещин подходят Колобок, Марафон и Альбатрос — они выдерживают избыток влаги и колебания температур.
  3. Собирайте вовремя. Перезрелые кочаны быстрее трескаются. Ориентируйтесь на плотность и цвет листьев, не ждите первых заморозков.

Дополнительный уход

Чтобы капуста не болела, проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Это укрепляет растение, уменьшает риск трещин и продлевает срок хранения овощей. При необходимости можно также убрать поврежденные листья и разрыхлить почву.

урожай советы капуста огород эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
