Як підготувати насіння кропу перед посадкою, щоб воно швидко зійшло

Врожай кропу на столі. Фото: Romania

Багато дачників скаржаться, що кріп довго сходить або росте нерівномірно. Усе через ефірні олії, які уповільнюють проростання. Щоб отримати дружні й швидкі сходи, насіння потрібно правильно підготувати.

Новини.LIVE розповідає, як обробити насіння кропу перед висіванням, щоб урожай був густим і ароматним.

Підготовка насіння: ефективна яровизація

Щоб кріп швидко проріс, агрономи радять провести яровизацію — це простий спосіб "розбудити" насіння.

Замочіть насіння у теплій воді й залиште на 1-2 доби при кімнатній температурі, поки воно набухне.

Потім покладіть його в холодильник ближче до задньої стінки на 10-15 днів.

Після цього підсушіть, щоб насіння стало сипучим, і відразу висівайте у вологий ґрунт.

Такий метод допомагає активізувати внутрішні процеси в насінні, тому воно швидше проростає навіть у прохолодну весну.

Інші способи підвищити схожість

Тепла вода. Прогрійте насіння у воді до 60 °C протягом 2 хвилин — це видаляє ефірні олії, які стримують проростання.

Стимулятори росту. Замочіть насіння у розчині "Епін" (4-6 год) або "Циркон" (8 год). Це підвищить схожість і стійкість до хвороб.

Правильний посів. Сійте у вологий, але не перезволожений ґрунт і не заглиблюйте більше ніж на 2 см.

Дотримуючись цих порад, ви отримаєте густі рівні сходи кропу вже через кілька днів, а зелень буде соковитою й ароматною протягом усього сезону.

