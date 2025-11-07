Как вывести муравьев из дома - эффективное средство с борной кислотой и сахаром

Муравьи в доме. Фото: iStockphoto

Муравьи часто появляются дома через щели или вентиляцию, особенно возле еды. Они быстро размножаются и могут переносить инфекции. Избавиться от них просто — достаточно смеси из борной кислоты и сахара.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать действенное средство, чтобы муравьи исчезли за несколько дней.

Почему муравьи появляются в доме

Муравьи проникают в жилище через вентиляцию, трещины и даже электрические розетки. Их привлекают сладости, крошки и влага. Кроме того, они могут переносить бактерии, поэтому бороться с ними нужно сразу.

Простое и безопасное средство от муравьев

Самый эффективный домашний способ — борная кислота. Она действует медленно, но уничтожает всю колонию, ведь муравьи переносят яд в свое гнездо.

Вариант 1 (сухая смесь):

1 ч. ложка борной кислоты;

1 ч. ложка кукурузной муки.

Вариант 2 (сладкий раствор):

1 стакан воды;

10 ч. ложек сахара;

1 ч. ложка борной кислоты.

Как применять

Разложите приманку вдоль муравьиных дорожек или налейте раствор в крышечки.

Обновляйте смесь раз в несколько дней — чтобы оставалась свежей.

Уберите остатки пищи и держите продукты закрытыми.

Уже через несколько дней муравьев станет значительно меньше, а через неделю они исчезнут полностью. Простое домашнее средство работает не хуже покупных химикатов и безопасно для людей и животных.

