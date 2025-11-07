Как вывести муравьев из дома - эффективное средство с борной кислотой и сахаром

Муравьи исчезнут за несколько дней — простое средство из кухни
Муравьи часто появляются дома через щели или вентиляцию, особенно возле еды. Они быстро размножаются и могут переносить инфекции. Избавиться от них просто — достаточно смеси из борной кислоты и сахара.
Новини.LIVE рассказывает, как сделать действенное средство, чтобы муравьи исчезли за несколько дней.
Почему муравьи появляются в доме
Муравьи проникают в жилище через вентиляцию, трещины и даже электрические розетки. Их привлекают сладости, крошки и влага. Кроме того, они могут переносить бактерии, поэтому бороться с ними нужно сразу.
Простое и безопасное средство от муравьев
Самый эффективный домашний способ — борная кислота. Она действует медленно, но уничтожает всю колонию, ведь муравьи переносят яд в свое гнездо.
Вариант 1 (сухая смесь):
- 1 ч. ложка борной кислоты;
- 1 ч. ложка кукурузной муки.
Вариант 2 (сладкий раствор):
- 1 стакан воды;
- 10 ч. ложек сахара;
- 1 ч. ложка борной кислоты.
Как применять
- Разложите приманку вдоль муравьиных дорожек или налейте раствор в крышечки.
- Обновляйте смесь раз в несколько дней — чтобы оставалась свежей.
- Уберите остатки пищи и держите продукты закрытыми.
Уже через несколько дней муравьев станет значительно меньше, а через неделю они исчезнут полностью. Простое домашнее средство работает не хуже покупных химикатов и безопасно для людей и животных.
Мы уже рассказывали о том, как правильно использовать биоуголь, чтобы компост созрел уже через 30 дней.
Также ранее объясняли то, чего нельзя делать во время выращивания, чтобы огурцы оставались здоровыми.
Подробнее мы рассказывали о том, как сделать удобрение из опилок в домашних условиях без лишних затрат.
Читайте Новини.LIVE!