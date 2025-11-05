Как использовать биоуголь в компосте, чтобы получить гумус за 30 дней - советы огородникам

Биоуголь в компосте — быстрый способ получить гумус за месяц
Биоуголь — это простая, но эффективная добавка для компоста, которая убирает неприятный запах и ускоряет образование гумуса. Всего литр на ведро смеси — и через месяц получите готовое удобрение.
Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать биоуголь, чтобы компост созрел уже через 30 дней.
Зачем добавлять биоуголь в компост
Во время разложения компоста образуется влага и неприятный запах. Биоуголь впитывает их, поддерживая баланс и ускоряя процесс созревания. Он также сохраняет питательные вещества и предотвращает гниение, благодаря чему компост становится более насыщенным и полезным для почвы.
Как правильно приготовить компост
- Смешай зеленые материалы (трава, сорняки, овощные отходы, кофе) с коричневыми (листья, солома, опилки, картон) в соотношении 1:3.
- Измельчи крупные куски — ветки секатором, картон ножницами.
- На каждое ведро смеси добавь 1 литр биоугля.
- Если компост слишком влажный — добавь сухие листья, если сухой — немного увлажни водой.
- Накрой кучу пленкой, оставив отверстия для вентиляции.
Результат уже через 30 дней
Биоуголь ускоряет созревание компоста, поэтому уже через месяц смесь превращается в готовый гумус. Он имеет темный цвет, рассыпчатую структуру и приятный запах земли. Такое удобрение идеально подходит для подкормки грядок, клумб и деревьев.
Мы объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.
Также рассказывали о том, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.
Ранее сообщалось о том, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился и дал обильные перья весной.
Читайте Новини.LIVE!