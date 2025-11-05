Видео
Биоуголь в компосте — быстрый способ получить гумус за месяц

Биоуголь в компосте — быстрый способ получить гумус за месяц

Дата публикации 5 ноября 2025 02:45
обновлено: 16:06
Как использовать биоуголь в компосте, чтобы получить гумус за 30 дней - советы огородникам
Человек ухаживает за компостом. Фото: Freepik

Биоуголь — это простая, но эффективная добавка для компоста, которая убирает неприятный запах и ускоряет образование гумуса. Всего литр на ведро смеси — и через месяц получите готовое удобрение.

Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать биоуголь, чтобы компост созрел уже через 30 дней.

Зачем добавлять биоуголь в компост

Во время разложения компоста образуется влага и неприятный запах. Биоуголь впитывает их, поддерживая баланс и ускоряя процесс созревания. Он также сохраняет питательные вещества и предотвращает гниение, благодаря чему компост становится более насыщенным и полезным для почвы.

Как правильно приготовить компост

  1. Смешай зеленые материалы (трава, сорняки, овощные отходы, кофе) с коричневыми (листья, солома, опилки, картон) в соотношении 1:3.
  2. Измельчи крупные куски — ветки секатором, картон ножницами.
  3. На каждое ведро смеси добавь 1 литр биоугля.
  4. Если компост слишком влажный — добавь сухие листья, если сухой — немного увлажни водой.
  5. Накрой кучу пленкой, оставив отверстия для вентиляции.

Результат уже через 30 дней

Биоуголь ускоряет созревание компоста, поэтому уже через месяц смесь превращается в готовый гумус. Он имеет темный цвет, рассыпчатую структуру и приятный запах земли. Такое удобрение идеально подходит для подкормки грядок, клумб и деревьев.

советы огород сад компост запах
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
