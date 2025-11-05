Как использовать биоуголь в компосте, чтобы получить гумус за 30 дней - советы огородникам

Человек ухаживает за компостом. Фото: Freepik

Биоуголь — это простая, но эффективная добавка для компоста, которая убирает неприятный запах и ускоряет образование гумуса. Всего литр на ведро смеси — и через месяц получите готовое удобрение.

Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать биоуголь, чтобы компост созрел уже через 30 дней.

Зачем добавлять биоуголь в компост

Во время разложения компоста образуется влага и неприятный запах. Биоуголь впитывает их, поддерживая баланс и ускоряя процесс созревания. Он также сохраняет питательные вещества и предотвращает гниение, благодаря чему компост становится более насыщенным и полезным для почвы.

Как правильно приготовить компост

Смешай зеленые материалы (трава, сорняки, овощные отходы, кофе) с коричневыми (листья, солома, опилки, картон) в соотношении 1:3. Измельчи крупные куски — ветки секатором, картон ножницами. На каждое ведро смеси добавь 1 литр биоугля. Если компост слишком влажный — добавь сухие листья, если сухой — немного увлажни водой. Накрой кучу пленкой, оставив отверстия для вентиляции.

Результат уже через 30 дней

Биоуголь ускоряет созревание компоста, поэтому уже через месяц смесь превращается в готовый гумус. Он имеет темный цвет, рассыпчатую структуру и приятный запах земли. Такое удобрение идеально подходит для подкормки грядок, клумб и деревьев.

