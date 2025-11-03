Видео
Дом и огород

Армия
Быстрый компост без химии — простой лайфхак с вареньем

Быстрый компост без химии — простой лайфхак с вареньем

Дата публикации 3 ноября 2025 02:45
обновлено: 02:42
Как ускорить созревание компоста - простой способ с банкой варенья
Человек закладывает компост. Фото: Pinterest

Даже толстые ветки и сухая ботва могут быстро превратиться в рыхлый компост, если знать один простой секрет. Опытные огородники советуют добавить в кучу только один ингредиент — и процесс разложения пойдет в несколько раз быстрее.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит добавить в компост, чтобы он "созрел" к весне и стал идеальным удобрением для огорода.

Старое варенье — секрет быстрого компоста

Если ветки и ботва в компосте не хотят перегнивать, попробуйте добавить банку старого варенья. Сахар в его составе пробуждает бактерии, разлагающие органику, и куча начинает активно "гореть" изнутри. Достаточно вылить варенье в несколько мест компоста и слегка перемешать вилами — и процесс пойдет значительно быстрее.

Как правильно сложить компостную кучу

Чтобы компост получился рыхлым и питательным, придерживайтесь простой последовательности:

  • первый слой — ветки, стебли, грубая трава;
  • второй слой — скошенная трава, кухонные очистки;
  • третий слой — сухие листья, пищевые отходы.

Такая "слоеная структура" обеспечивает вентиляцию и не дает куче закиснуть.

Уход за компостом

  • Переворачивайте кучу вилами раз в 2-3 недели, чтобы внутрь поступал воздух.
  • Поливайте, если компост пересох — влага нужна для активности бактерий.
  • Добавьте немного варенья или сладкого сиропа, чтобы "подкормить" микроорганизмы.

К весне вы получите рыхлый, однородный компост, который пахнет свежей землей и прекрасно питает грядки. Благодаря сладкому "десерту" для бактерий даже ветки перегнивают быстро, а урожай следующего сезона будет щедрым и здоровым.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
