Как правильно заложить компост осенью на следующий сезон - советы дачникам

Заложите компост осенью — и весной получите плодородную почву

Дата публикации 31 октября 2025 02:45
обновлено: 19:06
Человек закладывает компост. Фото: Freepik

Не спешите выбрасывать опавшие листья, ботву или овощные очистки — из них осенью можно сделать ценное удобрение для будущего сезона. Правильно заложенный компост насытит почву и поможет получить щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно заложить компост осенью, чтобы весной получить идеальное натуральное удобрение без лишних затрат.

Читайте также:

Что такое компост и почему он важен

Компост — это натуральное удобрение, созданное из органических отходов: листьев, травы, ботвы, овощных очисток или даже бумаги без краски. Он восстанавливает структуру почвы, улучшает воздухо- и влагообмен, насыщает землю питательными веществами. Благодаря компосту растения растут крепче, а урожай становится больше и здоровее. Это экологическая альтернатива дорогим химическим подкормкам.

Как правильно заложить компост осенью

  1. Выбрать место. Лучше всего — в тени, где нет застоя воды.
  2. Формируйте слои: сухие листья, трава, ботва, овощные отходы, тонкий слой земли.
  3. Добавьте воду или ЭМ-препараты, чтобы ускорить перегнивание.
  4. Не кладите: мясо, рыбу, больные растения или сорняки с семенами.
  5. Раз в несколько недель переворачивайте компост вилами, чтобы насытить его кислородом и не допустить пересыхания.

Когда компост готов

К весне масса превращается в рассыпчатую, темную почву с приятным запахом земли. Именно это — лучшее природное удобрение, которое восстанавливает истощенную землю и делает ее живой. Используйте готовый компост для грядок, сада, деревьев и даже комнатных растений — эффект будет заметен уже после первого сезона.

Мы уже писали о том, как обогреть теплицу зимой без газа, электричества и лишних затрат.

Ранее сообщалось о том, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.

Также мы объясняли то, как переработать садовые отходы с пользой для почвы и хозяйства.

урожай советы огород сад компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
