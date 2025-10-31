Як правильно закласти компост восени на наступний сезон - поради дачникам

Людина закладає компост. Фото: Freepik

Не поспішайте викидати опале листя, бадилля чи овочеві очистки — із них восени можна зробити цінне добриво для майбутнього сезону. Правильно закладений компост наситить ґрунт і допоможе отримати щедрий урожай.

Новини.LIVE розповідає, як правильно закласти компост восени, щоб навесні отримати ідеальне натуральне добриво без зайвих витрат.

Що таке компост і чому він важливий

Компост — це натуральне добриво, створене з органічних відходів: листя, трави, бадилля, овочевих очисток чи навіть паперу без фарби. Він відновлює структуру ґрунту, покращує повітро- і вологообмін, насичує землю поживними речовинами. Завдяки компосту рослини ростуть міцнішими, а врожай стає більшим і здоровішим. Це екологічна альтернатива дорогим хімічним підживам.

Як правильно закласти компост восени

Обрати місце. Найкраще — у затінку, де немає застою води. Формуйте шари: сухе листя, трава, бадилля, овочеві відходи, тонкий шар землі. Додайте воду або ЕМ-препарати, щоб прискорити перегнивання. Не кладіть: м’ясо, рибу, хворі рослини чи бур’яни з насінням. Раз на кілька тижнів перевертайте компост вилами, щоб наситити його киснем і не допустити пересихання.

Коли компост готовий

До весни маса перетворюється на розсипчастий, темний ґрунт із приємним запахом землі. Саме це — найкраще природне добриво, яке відновлює виснажену землю та робить її живою. Використовуйте готовий компост для грядок, саду, дерев і навіть кімнатних рослин — ефект буде помітний уже після першого сезону.

