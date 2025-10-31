Як правильно закласти компост восени на наступний сезон - поради дачникам

Закладіть компост восени — і навесні отримаєте родючий ґрунт
Не поспішайте викидати опале листя, бадилля чи овочеві очистки — із них восени можна зробити цінне добриво для майбутнього сезону. Правильно закладений компост наситить ґрунт і допоможе отримати щедрий урожай.
Новини.LIVE розповідає, як правильно закласти компост восени, щоб навесні отримати ідеальне натуральне добриво без зайвих витрат.
Що таке компост і чому він важливий
Компост — це натуральне добриво, створене з органічних відходів: листя, трави, бадилля, овочевих очисток чи навіть паперу без фарби. Він відновлює структуру ґрунту, покращує повітро- і вологообмін, насичує землю поживними речовинами. Завдяки компосту рослини ростуть міцнішими, а врожай стає більшим і здоровішим. Це екологічна альтернатива дорогим хімічним підживам.
Як правильно закласти компост восени
- Обрати місце. Найкраще — у затінку, де немає застою води.
- Формуйте шари: сухе листя, трава, бадилля, овочеві відходи, тонкий шар землі.
- Додайте воду або ЕМ-препарати, щоб прискорити перегнивання.
- Не кладіть: м’ясо, рибу, хворі рослини чи бур’яни з насінням.
- Раз на кілька тижнів перевертайте компост вилами, щоб наситити його киснем і не допустити пересихання.
Коли компост готовий
До весни маса перетворюється на розсипчастий, темний ґрунт із приємним запахом землі. Саме це — найкраще природне добриво, яке відновлює виснажену землю та робить її живою. Використовуйте готовий компост для грядок, саду, дерев і навіть кімнатних рослин — ефект буде помітний уже після першого сезону.
