Закладіть компост восени — і навесні отримаєте родючий ґрунт

Закладіть компост восени — і навесні отримаєте родючий ґрунт

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 19:06
Як правильно закласти компост восени на наступний сезон - поради дачникам
Людина закладає компост. Фото: Freepik

Не поспішайте викидати опале листя, бадилля чи овочеві очистки — із них восени можна зробити цінне добриво для майбутнього сезону. Правильно закладений компост наситить ґрунт і допоможе отримати щедрий урожай.

Новини.LIVE розповідає, як правильно закласти компост восени, щоб навесні отримати ідеальне натуральне добриво без зайвих витрат.

Що таке компост і чому він важливий

Компост — це натуральне добриво, створене з органічних відходів: листя, трави, бадилля, овочевих очисток чи навіть паперу без фарби. Він відновлює структуру ґрунту, покращує повітро- і вологообмін, насичує землю поживними речовинами. Завдяки компосту рослини ростуть міцнішими, а врожай стає більшим і здоровішим. Це екологічна альтернатива дорогим хімічним підживам.

Як правильно закласти компост восени

  1. Обрати місце. Найкраще — у затінку, де немає застою води.
  2. Формуйте шари: сухе листя, трава, бадилля, овочеві відходи, тонкий шар землі.
  3. Додайте воду або ЕМ-препарати, щоб прискорити перегнивання.
  4. Не кладіть: м’ясо, рибу, хворі рослини чи бур’яни з насінням.
  5. Раз на кілька тижнів перевертайте компост вилами, щоб наситити його киснем і не допустити пересихання.

Коли компост готовий

До весни маса перетворюється на розсипчастий, темний ґрунт із приємним запахом землі. Саме це — найкраще природне добриво, яке відновлює виснажену землю та робить її живою. Використовуйте готовий компост для грядок, саду, дерев і навіть кімнатних рослин — ефект буде помітний уже після першого сезону.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
