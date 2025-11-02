Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Защитите свой дом от скачков напряжения — проверенные советы

Дата публикации 2 ноября 2025 01:12
обновлено: 05:05
Как защитить технику от скачков напряжения - эффективные способы безопасности для дома
Человек работает с электрическим оборудованием. Фото: Freepik

Скачки напряжения — распространенная проблема, которая может не только испортить бытовую технику, но и создать опасность для всего дома. Чаще всего они случаются в старых сетях или во время пиковых нагрузок, когда включается много приборов одновременно.

Новини.LIVE рассказывает, как уберечь дом и технику от перепадов напряжения, избежать поломок и лишних затрат на ремонт.

Почему возникают скачки напряжения

Резкие изменения в электросети случаются из-за изношенных проводов, старых трансформаторов или перегрузки системы. Часто это бывает в зимний период, когда одновременно включаются обогреватели, бойлеры или стиральные машины. Также перепады могут появиться из-за неисправности во внутренней проводке или подключения мощных приборов к слабой сети.

Признаки проблем с напряжением

Если в доме наблюдается несколько из этих симптомов, стоит насторожиться:

  • лампы мерцают или быстро перегорают;
  • таймеры сбрасываются, а техника работает с перебоями;
  • трансформаторы гудят или приборы нагреваются медленно;
  • напряжение на мультиметре выходит за пределы 198-242 В.

Как защитить бытовую технику

Если перепады напряжения уже есть, соблюдайте несколько простых правил:

  • Выключайте технику из розеток, когда не пользуетесь ею постоянно.
  • Используйте реле или стабилизатор напряжения — они автоматически отключают приборы во время скачков.
  • Для частного дома установите генератор или UPS (бесперебойник) — это поможет при исчезновении света.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
