Как прочистить дымоход народными методами - что сжечь, чтобы убрать сажу

Если дым идет в комнату, пламя стало красноватым, а печь хуже греет — пришло время чистить дымоход. Для этого не обязательно вызывать мастера, ведь помогут проверенные народные способы.

Новини.LIVE рассказывает, что именно можно сжечь в печи, чтобы быстро и безопасно убрать сажу из дымохода.

Основные признаки, что дымоход нуждается в чистке

Дым идет в комнату, пламя краснеет или оранжевеет.

Дрова сгорают не полностью, появляется запах гари.

Дым становится густым, темно-серым или черным.

Если заметили хотя бы один из этих признаков — пора прочистить дымоход.

Народные способы прочистить дымоход

Нафталин. Бросьте одну таблетку в огонь во время топки. Пары разъедают сажу, и она выходит с дымом. Важно: не используйте этот метод для каминов и открытых печей из-за резкого запаха.

Картофельная шелуха. Сожгите 1-2 кг сухой кожуры — крахмал размягчает сажу, и она осыпается со стенок трубы.

Алюминиевые банки. Во время сгорания алюминий также помогает убрать нагар, но убедитесь, что металл без примесей.

Горячая вода. Вылейте несколько литров кипятка в трубу с крыши — метод работает как профилактика при легких загрязнениях.

Соль и сода. Добавляйте немного этой смеси во время каждой топки — она предотвращает накопление сажи.

Осиновые дрова. Их пламя сжигает остатки копоти, прочищая трубу естественным путем.

Чистить дымоход желательно раз в полгода, а при частом пользовании печью — каждые 3-4 месяца. Это сохранит тепло и безопасность в вашем доме.

