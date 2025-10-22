Как экономно топить печь дровами - советы, чтобы дрова горели дольше и сохраняли тепло

Дрова горят в камине. Фото: Pixabay

Чтобы дрова горели дольше и давали больше тепла, достаточно знать несколько проверенных правил. Правильная подготовка, укладка и регулирование тяги помогут уменьшить расход топлива в несколько раз.

Новини.LIVE объясняет, как топить печь или котел экономно, чтобы тепло не "вылетало в дымоход".

Выбор и подготовка дров

Используйте сухие и теплые дрова — занесите их в дом за 2-3 дня до растопки.

Плотные породы дерева (дуб, ясень, акация, слива) горят медленнее и отдают больше тепла.

Избегайте ели, ивы, липы — они быстро прогорают и почти не греют.

Как правильно укладывать дрова

Не кладите "пирамиду" — все поленья сгорят одновременно.

Кладите слоями со смещением, оставляя промежутки для воздуха.

Разогрейте печку перед основной закладкой — сожгите щепки или бумагу.

Управление тягой

Во время разжигания откройте задвижку полностью, чтобы создать тягу.

Когда печь разгорится, постепенно прикройте, чтобы тепло не выходило через дымоход.

Оптимальная температура — до 320°C. Избыточное пламя только расходует дрова.

Контролируйте процесс и подкладывайте дрова в зависимости от погоды. Освоив технику экономного топления, вы уменьшите расход топлива и получите стабильное, длительное тепло.

