Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Дрова будут гореть в 5 раз дольше — главные правила отопления

Дрова будут гореть в 5 раз дольше — главные правила отопления

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 09:01
обновлено: 16:22
Как экономно топить печь дровами - советы, чтобы дрова горели дольше и сохраняли тепло
Дрова горят в камине. Фото: Pixabay

Чтобы дрова горели дольше и давали больше тепла, достаточно знать несколько проверенных правил. Правильная подготовка, укладка и регулирование тяги помогут уменьшить расход топлива в несколько раз.

Новини.LIVE объясняет, как топить печь или котел экономно, чтобы тепло не "вылетало в дымоход".

Реклама
Читайте также:

Выбор и подготовка дров

  • Используйте сухие и теплые дрова — занесите их в дом за 2-3 дня до растопки.
  • Плотные породы дерева (дуб, ясень, акация, слива) горят медленнее и отдают больше тепла.
  • Избегайте ели, ивы, липы — они быстро прогорают и почти не греют.

Как правильно укладывать дрова

  • Не кладите "пирамиду" — все поленья сгорят одновременно.
  • Кладите слоями со смещением, оставляя промежутки для воздуха.
  • Разогрейте печку перед основной закладкой — сожгите щепки или бумагу.

Управление тягой

  • Во время разжигания откройте задвижку полностью, чтобы создать тягу.
  • Когда печь разгорится, постепенно прикройте, чтобы тепло не выходило через дымоход.
  • Оптимальная температура — до 320°C. Избыточное пламя только расходует дрова.

Контролируйте процесс и подкладывайте дрова в зависимости от погоды. Освоив технику экономного топления, вы уменьшите расход топлива и получите стабильное, длительное тепло.

Мы уже рассказывали о том, как быстро убрать пень без техники и вреда для почвы.

Также ранее объясняли то, как очистить дымоход в домашних условиях.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно использовать опавшие листья и что нельзя бросать в компост.

советы отопление дом костер дрова твердотопливный котел печь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации