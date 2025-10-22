Як економно топити піч дровами - поради, щоб дрова горіли довше і зберігали тепло

Дрова горять у каміні. Фото: Pixabay

Щоб дрова горіли довше і давали більше тепла, достатньо знати кілька перевірених правил. Правильна підготовка, укладання й регулювання тяги допоможуть зменшити витрати палива в кілька разів.

Новини.LIVE пояснює, як топити піч чи котел економно, щоб тепло не "вилітало в димохід".

Вибір і підготовка дров

Використовуйте сухі та теплі дрова — занесіть їх у дім за 2-3 дні до розпалювання.

Щільні породи дерева (дуб, ясен, акація, слива) горять повільніше й віддають більше тепла.

Уникайте ялини, верби, липи — вони швидко прогорають і майже не гріють.

Як правильно укладати дрова

Не кладіть "піраміду" — усі поліна згорять одночасно.

Кладіть шарами зі зміщенням, залишаючи проміжки для повітря.

Розігрійте грубу перед основною закладкою — спаліть тріски чи папір.

Керування тягою

Під час розпалювання відкрийте засувку повністю, щоб створити тягу.

Коли піч розгориться, поступово прикрийте, щоб тепло не виходило через димохід.

Оптимальна температура — до 320°C. Надлишкове полум’я лише витрачає дрова.

Контролюйте процес і підкладайте дрова залежно від погоди. Освоївши техніку економного топлення, ви зменшите витрати палива й отримаєте стабільне, тривале тепло.

