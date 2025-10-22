Як економно топити піч дровами - поради, щоб дрова горіли довше і зберігали тепло

Дрова горітимуть у 5 разів довше — головні правила опалення
Щоб дрова горіли довше і давали більше тепла, достатньо знати кілька перевірених правил. Правильна підготовка, укладання й регулювання тяги допоможуть зменшити витрати палива в кілька разів.
Новини.LIVE пояснює, як топити піч чи котел економно, щоб тепло не "вилітало в димохід".
Вибір і підготовка дров
- Використовуйте сухі та теплі дрова — занесіть їх у дім за 2-3 дні до розпалювання.
- Щільні породи дерева (дуб, ясен, акація, слива) горять повільніше й віддають більше тепла.
- Уникайте ялини, верби, липи — вони швидко прогорають і майже не гріють.
Як правильно укладати дрова
- Не кладіть "піраміду" — усі поліна згорять одночасно.
- Кладіть шарами зі зміщенням, залишаючи проміжки для повітря.
- Розігрійте грубу перед основною закладкою — спаліть тріски чи папір.
Керування тягою
- Під час розпалювання відкрийте засувку повністю, щоб створити тягу.
- Коли піч розгориться, поступово прикрийте, щоб тепло не виходило через димохід.
- Оптимальна температура — до 320°C. Надлишкове полум’я лише витрачає дрова.
Контролюйте процес і підкладайте дрова залежно від погоди. Освоївши техніку економного топлення, ви зменшите витрати палива й отримаєте стабільне, тривале тепло.
