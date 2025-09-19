Відео
Головна Дім та город Небезпечна помилка — ця рослина зіпсує весь компост

Небезпечна помилка — ця рослина зіпсує весь компост

Дата публікації: 19 вересня 2025 15:58
Що не можна кидати в компост - поради городників для якісного добрива
Компостна купа в дерев’яному ящику на подвір’ї. Фото: Epic Gardening

Не всі дачники знають, що навіть корисне на перший погляд листя може зробити компост непридатним. Особливо небезпечне свіже листя волоського горіха — воно отруює всю купу.

Новини.LIVE розповідають, як правильно використовувати опале листя горіха і що категорично не можна кидати у компост.

Чому листя горіха небезпечне для компосту

Листя та зелені плоди волоського горіха на дереві.
Листя та зелені плоди волоського горіха на дереві. Фото: Freepik

Листя волоського горіха містить токсичну речовину — юглон, яка пригнічує ріст багатьох культур.
Особливо страждають:

  • томати,
  • перець,
  • картопля,
  • азалії,
  • гортензії.

Якщо свіже листя горіха потрапить у компост, добриво стане непридатним і може нашкодити врожаю.

Коли листя можна використовувати

У вже пожовклому та опалому листі рівень юглону значно менший. Тому дозволяється додавати його у компост, але не більше 25% від загальної маси. За зиму речовина руйнується, і добриво стає безпечним.

Також опале листя можна застосувати для:

  • мульчування огірків, кабачків, гарбуза, буряка, моркви, кукурудзи, цибулі та часнику,
  • зимового укриття теплолюбних рослин,
  • підсипки під нові посадки.

Що ще не можна класти в компост

Городники наголошують: у компостну купу не варто кидати відходи, які швидко псуються, пліснявіють або містять токсини.

  • Продукти харчування: молочні вироби, м’ясо, жир, олія, хліб, макарони.
  • Відходи тварин: випорожнення, бо вони містять бактерії й хвороби.
  • Папір та картон: чеки, квитанції, кольоровий картон із фарбою.
  • Інші речовини: цитрусові, шкірка авокадо, попіл від вугілля, пластик навіть із позначкою "біо".
Людина додає рослинні відходи та листя до компостної купи.
Людина додає рослинні відходи та листя до компостної купи. Фото: Freepik

Правильний компост — це запорука здорового врожаю. Тримайте подалі свіже листя горіха та інші заборонені відходи, і тоді добриво буде справді корисним та безпечним.

Ми вже розповідали про те, як виростити гіпсофілу.

Також раніше пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно посадити бузок восени.

Раніше повідомлялося про те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Цікаво буде також дізнатися про те, як пересадити півонії у вересні.

врожай поради город сад компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
