Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Опасная ошибка — это растение испортит весь компост

Опасная ошибка — это растение испортит весь компост

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 15:58
Что нельзя бросать в компост - советы огородников для качественного удобрения
Компостная куча в деревянном ящике во дворе. Фото: Epic Gardening

Не все дачники знают, что даже полезные на первый взгляд листья могут сделать компост непригодным. Особенно опасны свежие листья грецкого ореха — они отравляют всю кучу.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно использовать опавшие листья ореха и что категорически нельзя бросать в компост.

Реклама
Читайте также:

Почему листья ореха опасны для компоста

Листя та зелені плоди волоського горіха на дереві.
Листья и зеленые плоды грецкого ореха на дереве. Фото: Freepik

Листья грецкого ореха содержат токсичное вещество — юглон, которое подавляет рост многих культур.
Особенно страдают:

  • томаты,
  • перец,
  • картофель,
  • азалии,
  • гортензии.

Если свежие листья ореха попадут в компост, удобрение станет непригодным и может навредить урожаю.

Когда листья можно использовать

В уже пожелтевших и опавших листьях уровень юглона значительно меньше. Поэтому разрешается добавлять его в компост, но не более 25% от общей массы. За зиму вещество разрушается, и удобрение становится безопасным.

Также опавшие листья можно применить для:

  • мульчирования огурцов, кабачков, тыквы, свеклы, моркови, кукурузы, лука и чеснока,
  • зимнего укрытия теплолюбивых растений,
  • подсыпки под новые посадки.

Что еще нельзя класть в компост

Огородники отмечают: в компостную кучу не стоит бросать отходы, которые быстро портятся, плесневеют или содержат токсины.

  • Продукты питания: молочные изделия, мясо, жир, масло, хлеб, макароны.
  • Отходы животных: испражнения, так как они содержат бактерии и болезни.
  • Бумага и картон: чеки, квитанции, цветной картон с краской.
  • Другие вещества: цитрусовые, кожура авокадо, пепел от угля, пластик даже с пометкой "био".
Людина додає рослинні відходи та листя до компостної купи.
Человек добавляет растительные отходы и листья в компостную кучу. Фото: Freepik

Правильный компост — это залог здорового урожая. Держите подальше свежие листья ореха и другие запрещенные отходы, и тогда удобрение будет действительно полезным и безопасным.

Мы уже рассказывали о том, как вырастить гипсофилу.

Также ранее объясняли то, что нельзя сажать возле винограда.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно посадить сирень осенью.

Ранее сообщалось о том, как заготовить семена помидоров дома.

Интересно будет также узнать о том, как пересадить пионы в сентябре.

урожай советы огород сад компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации