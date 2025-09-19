Что нельзя бросать в компост - советы огородников для качественного удобрения

Компостная куча в деревянном ящике во дворе. Фото: Epic Gardening

Не все дачники знают, что даже полезные на первый взгляд листья могут сделать компост непригодным. Особенно опасны свежие листья грецкого ореха — они отравляют всю кучу.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно использовать опавшие листья ореха и что категорически нельзя бросать в компост.

Почему листья ореха опасны для компоста

Листья и зеленые плоды грецкого ореха на дереве. Фото: Freepik

Листья грецкого ореха содержат токсичное вещество — юглон, которое подавляет рост многих культур.

Особенно страдают:

томаты,

перец,

картофель,

азалии,

гортензии.

Если свежие листья ореха попадут в компост, удобрение станет непригодным и может навредить урожаю.

Когда листья можно использовать

В уже пожелтевших и опавших листьях уровень юглона значительно меньше. Поэтому разрешается добавлять его в компост, но не более 25% от общей массы. За зиму вещество разрушается, и удобрение становится безопасным.

Также опавшие листья можно применить для:

мульчирования огурцов, кабачков, тыквы, свеклы, моркови, кукурузы, лука и чеснока,

зимнего укрытия теплолюбивых растений,

подсыпки под новые посадки.

Что еще нельзя класть в компост

Огородники отмечают: в компостную кучу не стоит бросать отходы, которые быстро портятся, плесневеют или содержат токсины.

Продукты питания: молочные изделия, мясо, жир, масло, хлеб, макароны.

молочные изделия, мясо, жир, масло, хлеб, макароны. Отходы животных: испражнения, так как они содержат бактерии и болезни.

испражнения, так как они содержат бактерии и болезни. Бумага и картон: чеки, квитанции, цветной картон с краской.

чеки, квитанции, цветной картон с краской. Другие вещества: цитрусовые, кожура авокадо, пепел от угля, пластик даже с пометкой "био".

Человек добавляет растительные отходы и листья в компостную кучу. Фото: Freepik

Правильный компост — это залог здорового урожая. Держите подальше свежие листья ореха и другие запрещенные отходы, и тогда удобрение будет действительно полезным и безопасным.

