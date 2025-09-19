Что нельзя бросать в компост - советы огородников для качественного удобрения

Опасная ошибка — это растение испортит весь компост
Не все дачники знают, что даже полезные на первый взгляд листья могут сделать компост непригодным. Особенно опасны свежие листья грецкого ореха — они отравляют всю кучу.
Новини.LIVE рассказывают, как правильно использовать опавшие листья ореха и что категорически нельзя бросать в компост.
Почему листья ореха опасны для компоста
Листья грецкого ореха содержат токсичное вещество — юглон, которое подавляет рост многих культур.
Особенно страдают:
- томаты,
- перец,
- картофель,
- азалии,
- гортензии.
Если свежие листья ореха попадут в компост, удобрение станет непригодным и может навредить урожаю.
Когда листья можно использовать
В уже пожелтевших и опавших листьях уровень юглона значительно меньше. Поэтому разрешается добавлять его в компост, но не более 25% от общей массы. За зиму вещество разрушается, и удобрение становится безопасным.
Также опавшие листья можно применить для:
- мульчирования огурцов, кабачков, тыквы, свеклы, моркови, кукурузы, лука и чеснока,
- зимнего укрытия теплолюбивых растений,
- подсыпки под новые посадки.
Что еще нельзя класть в компост
Огородники отмечают: в компостную кучу не стоит бросать отходы, которые быстро портятся, плесневеют или содержат токсины.
- Продукты питания: молочные изделия, мясо, жир, масло, хлеб, макароны.
- Отходы животных: испражнения, так как они содержат бактерии и болезни.
- Бумага и картон: чеки, квитанции, цветной картон с краской.
- Другие вещества: цитрусовые, кожура авокадо, пепел от угля, пластик даже с пометкой "био".
Правильный компост — это залог здорового урожая. Держите подальше свежие листья ореха и другие запрещенные отходы, и тогда удобрение будет действительно полезным и безопасным.
