Україна
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:36
Оновлено: 23:38
Як почистити димохід від сажі в домашніх умовах - народні та сучасні способи очищення
Чоловік чистить димар. Фото: Freepik

Якщо дим погано виходить із печі чи каміна, а в будинку з’явився запах гару — це знак, що димохід засмітився. Сажа зменшує тягу й може спричинити пожежу, тому чистку варто проводити регулярно.

Новини.LIVE зібрали найефективніші способи, як очистити димохід у домашніх умовах — без виклику майстра.

Як зрозуміти, що димохід потребує чистки

Ознаки забруднення димоходу:

  • густий чорний дим із труби;
  • запах гару в кімнаті;
  • дим повертається в приміщення;
  • опалювальний прилад працює гірше.

Як почистити димохід у домашніх умовах

  1. Механічний спосіб.
    Використай йоржик або щітку на тросі, щоб зняти сажу зі стінок труби. Перед роботою закрий отвори в печі, аби не рознести пил.
  2. Хімічна чистка.
    Поліно для очищення димоходу спалюють у каміні — воно виділяє пари, які розчиняють сажу.
  3. Народні методи.
  • спали сухі очистки картоплі — крохмаль пом’якшує сажу;
  • використай осикові дрова — вони вигоряють при високій температурі;
  • додай трохи солі до палива або спали гілки ялівцю.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
