Як почистити димохід від сажі в домашніх умовах - народні та сучасні способи очищення

Якщо дим погано виходить із печі чи каміна, а в будинку з’явився запах гару — це знак, що димохід засмітився. Сажа зменшує тягу й може спричинити пожежу, тому чистку варто проводити регулярно.

Новини.LIVE зібрали найефективніші способи, як очистити димохід у домашніх умовах — без виклику майстра.

Як зрозуміти, що димохід потребує чистки

Ознаки забруднення димоходу:

густий чорний дим із труби;

запах гару в кімнаті;

дим повертається в приміщення;

опалювальний прилад працює гірше.

Як почистити димохід у домашніх умовах

Механічний спосіб.

Використай йоржик або щітку на тросі, щоб зняти сажу зі стінок труби. Перед роботою закрий отвори в печі, аби не рознести пил. Хімічна чистка.

Поліно для очищення димоходу спалюють у каміні — воно виділяє пари, які розчиняють сажу. Народні методи.

спали сухі очистки картоплі — крохмаль пом’якшує сажу;

використай осикові дрова — вони вигоряють при високій температурі;

додай трохи солі до палива або спали гілки ялівцю.

