Как почистить дымоход от сажи в домашних условиях - народные и современные способы очистки

Чистый дымоход за 10 минут — простые народные способы
Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 23:36
обновлено: 23:38
Мужчина чистит дымоход. Фото: Freepik
Если дым плохо выходит из печи или камина, а в доме появился запах гари — это знак, что дымоход засорился. Сажа уменьшает тягу и может вызвать пожар, поэтому чистку следует проводить регулярно.
Новини.LIVE собрали самые эффективные способы, как очистить дымоход в домашних условиях — без вызова мастера.
Реклама
Читайте также:
Как понять, что дымоход нуждается в чистке
Признаки загрязнения дымохода:
- густой черный дым из трубы;
- запах гари в комнате;
- дым возвращается в помещение;
- отопительный прибор работает хуже.
Как почистить дымоход в домашних условиях
- Механический способ.
Используй ершик или щетку на тросе, чтобы снять сажу со стенок трубы. Перед работой закрой отверстия в печи, чтобы не разнести пыль.
- Химическая чистка.
Полено для очистки дымохода сжигают в камине — оно выделяет пары, которые растворяют сажу.
- Народные методы.
- сожги сухие очистки картофеля — крахмал смягчает сажу;
- используй осиновые дрова — они выгорают при высокой температуре;
- добавь немного соли к топливу или сожги ветки можжевельника.
Мы уже писали о том, как отмыть руки после чистки молодых орехов.
Ранее объясняли то, как правильно использовать опавшие листья ореха.
Подробнее рассказывали о том, как легко расколоть орехи, чтобы ядра остались целыми.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама