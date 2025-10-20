Как почистить дымоход от сажи в домашних условиях - народные и современные способы очистки

Мужчина чистит дымоход. Фото: Freepik

Если дым плохо выходит из печи или камина, а в доме появился запах гари — это знак, что дымоход засорился. Сажа уменьшает тягу и может вызвать пожар, поэтому чистку следует проводить регулярно.

Новини.LIVE собрали самые эффективные способы, как очистить дымоход в домашних условиях — без вызова мастера.

Реклама

Читайте также:

Как понять, что дымоход нуждается в чистке

Признаки загрязнения дымохода:

густой черный дым из трубы;

запах гари в комнате;

дым возвращается в помещение;

отопительный прибор работает хуже.

Как почистить дымоход в домашних условиях

Механический способ.

Используй ершик или щетку на тросе, чтобы снять сажу со стенок трубы. Перед работой закрой отверстия в печи, чтобы не разнести пыль. Химическая чистка.

Полено для очистки дымохода сжигают в камине — оно выделяет пары, которые растворяют сажу. Народные методы.

сожги сухие очистки картофеля — крахмал смягчает сажу;

используй осиновые дрова — они выгорают при высокой температуре;

добавь немного соли к топливу или сожги ветки можжевельника.

Мы уже писали о том, как отмыть руки после чистки молодых орехов.

Ранее объясняли то, как правильно использовать опавшие листья ореха.

Подробнее рассказывали о том, как легко расколоть орехи, чтобы ядра остались целыми.