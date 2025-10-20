Видео
Чистый дымоход за 10 минут — простые народные способы

Чистый дымоход за 10 минут — простые народные способы

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 23:36
обновлено: 23:38
Как почистить дымоход от сажи в домашних условиях - народные и современные способы очистки
Мужчина чистит дымоход. Фото: Freepik

Если дым плохо выходит из печи или камина, а в доме появился запах гари — это знак, что дымоход засорился. Сажа уменьшает тягу и может вызвать пожар, поэтому чистку следует проводить регулярно.

Новини.LIVE собрали самые эффективные способы, как очистить дымоход в домашних условиях — без вызова мастера.

Как понять, что дымоход нуждается в чистке

Признаки загрязнения дымохода:

  • густой черный дым из трубы;
  • запах гари в комнате;
  • дым возвращается в помещение;
  • отопительный прибор работает хуже.

Как почистить дымоход в домашних условиях

  1. Механический способ.
    Используй ершик или щетку на тросе, чтобы снять сажу со стенок трубы. Перед работой закрой отверстия в печи, чтобы не разнести пыль.
  2. Химическая чистка.
    Полено для очистки дымохода сжигают в камине — оно выделяет пары, которые растворяют сажу.
  3. Народные методы.
  • сожги сухие очистки картофеля — крахмал смягчает сажу;
  • используй осиновые дрова — они выгорают при высокой температуре;
  • добавь немного соли к топливу или сожги ветки можжевельника.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
