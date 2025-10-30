Видео
Малина не будет рожать — какие культуры нельзя сажать рядом

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 07:32
обновлено: 15:28
Что нельзя сажать возле малины - растения, которые снижают урожай и вредят кустам
Человек собирает урожай малины в саду. Фото: Pexels

Даже самый лучший уход не гарантирует урожая, если малина растет рядом с неудачными соседями. Некоторые культуры истощают почву и передают ей болезни, из-за чего кусты слабеют и плохо плодоносят.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения нельзя сажать возле малины, чтобы не потерять урожай.

Почему важно соседство

Малина требует много влаги, света и питательных веществ. Если рядом растут культуры с такими же "аппетитами", они конкурируют за ресурсы. В результате все растения слабеют, а почва быстро истощается.

Худшие соседи — клубника и земляника

Несмотря на схожесть, эти ягоды не дружат. Малина, клубника и земляника потребляют одинаковые микроэлементы и воду, поэтому урожай уменьшается. К тому же у них общие вредители — землянично-малиновый долгоносик и паутинный клещ. Посаженные рядом, они заражают друг друга грибковыми болезнями.

Овощи, которых следует избегать

Картофель, помидоры и баклажаны — опасные соседи для малины, ведь:

  • подвержены фитофторозу, который легко передается через почву и полив;
  • споры грибков быстро распространяются ветром или дождем;
  • повышают риск заражения малины грибковыми болезнями;

Что посадить рядом с малиной

  • Чеснок и лук — отпугивают вредителей и обеззараживают почву.
  • Морковь — не конкурирует за питательные вещества, улучшает структуру земли.
  • Бархатцы — естественная защита от клещей и нематод, добавляют аромата саду.

урожай растения советы огород сад малина
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
