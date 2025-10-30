Что нельзя сажать возле малины - растения, которые снижают урожай и вредят кустам

Малина не будет рожать — какие культуры нельзя сажать рядом
Даже самый лучший уход не гарантирует урожая, если малина растет рядом с неудачными соседями. Некоторые культуры истощают почву и передают ей болезни, из-за чего кусты слабеют и плохо плодоносят.
Почему важно соседство
Малина требует много влаги, света и питательных веществ. Если рядом растут культуры с такими же "аппетитами", они конкурируют за ресурсы. В результате все растения слабеют, а почва быстро истощается.
Худшие соседи — клубника и земляника
Несмотря на схожесть, эти ягоды не дружат. Малина, клубника и земляника потребляют одинаковые микроэлементы и воду, поэтому урожай уменьшается. К тому же у них общие вредители — землянично-малиновый долгоносик и паутинный клещ. Посаженные рядом, они заражают друг друга грибковыми болезнями.
Овощи, которых следует избегать
Картофель, помидоры и баклажаны — опасные соседи для малины, ведь:
- подвержены фитофторозу, который легко передается через почву и полив;
- споры грибков быстро распространяются ветром или дождем;
- повышают риск заражения малины грибковыми болезнями;
Что посадить рядом с малиной
- Чеснок и лук — отпугивают вредителей и обеззараживают почву.
- Морковь — не конкурирует за питательные вещества, улучшает структуру земли.
- Бархатцы — естественная защита от клещей и нематод, добавляют аромата саду.
