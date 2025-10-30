Що не можна садити біля малини - рослини, які знижують урожай і шкодять кущам

Людина збирає врожай малини в саду. Фото: Pexels

Навіть найкращий догляд не гарантує врожаю, якщо малина росте поруч із невдалими сусідами. Деякі культури виснажують ґрунт і передають їй хвороби, через що кущі слабшають і погано плодоносять.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не можна садити біля малини, щоб не втратити урожай.

Реклама

Читайте також:

Чому важливе сусідство

Малина потребує багато вологи, світла й поживних речовин. Якщо поруч ростуть культури з такими ж "апетитами", вони конкурують за ресурси. У результаті всі рослини слабшають, а ґрунт швидко виснажується.

Найгірші сусіди — полуниця та суниця

Попри схожість, ці ягоди не дружать. Малина, полуниця й суниця споживають однакові мікроелементи й воду, тож урожай зменшується. До того ж у них спільні шкідники — сунично-малиновий довгоносик і павутинний кліщ. Посаджені поруч, вони заражають одна одну грибковими хворобами.

Овочі, яких варто уникати

Картопля, помідори й баклажани — небезпечні сусіди для малини, адже:

схильні до фітофторозу, який легко передається через ґрунт і полив;

спори грибків швидко поширюються вітром або дощем;

підвищують ризик зараження малини грибковими хворобами;

Що посадити поруч із малиною

Часник і цибуля — відлякують шкідників і знезаражують ґрунт.

Морква — не конкурує за поживні речовини, покращує структуру землі.

Чорнобривці — природний захист від кліщів і нематод, додають аромату саду.

Ми вже писали про те, як правильно боротися з паршею, щоб зберегти сад здоровим і продуктивним.

Раніше пояснювали те, як правильно використовувати скошену траву для мульчування.

Детальніше розповідали про те, які сидерати вважаються шкідливими для городу й чому вони можуть зіпсувати ґрунт.