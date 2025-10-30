Що не можна садити біля малини - рослини, які знижують урожай і шкодять кущам

Малина не родитиме — які культури не можна садити поруч
Навіть найкращий догляд не гарантує врожаю, якщо малина росте поруч із невдалими сусідами. Деякі культури виснажують ґрунт і передають їй хвороби, через що кущі слабшають і погано плодоносять.
Чому важливе сусідство
Малина потребує багато вологи, світла й поживних речовин. Якщо поруч ростуть культури з такими ж "апетитами", вони конкурують за ресурси. У результаті всі рослини слабшають, а ґрунт швидко виснажується.
Найгірші сусіди — полуниця та суниця
Попри схожість, ці ягоди не дружать. Малина, полуниця й суниця споживають однакові мікроелементи й воду, тож урожай зменшується. До того ж у них спільні шкідники — сунично-малиновий довгоносик і павутинний кліщ. Посаджені поруч, вони заражають одна одну грибковими хворобами.
Овочі, яких варто уникати
Картопля, помідори й баклажани — небезпечні сусіди для малини, адже:
- схильні до фітофторозу, який легко передається через ґрунт і полив;
- спори грибків швидко поширюються вітром або дощем;
- підвищують ризик зараження малини грибковими хворобами;
Що посадити поруч із малиною
- Часник і цибуля — відлякують шкідників і знезаражують ґрунт.
- Морква — не конкурує за поживні речовини, покращує структуру землі.
- Чорнобривці — природний захист від кліщів і нематод, додають аромату саду.
