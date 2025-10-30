Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Малина не родитиме — які культури не можна садити поруч

Малина не родитиме — які культури не можна садити поруч

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 15:28
Що не можна садити біля малини - рослини, які знижують урожай і шкодять кущам
Людина збирає врожай малини в саду. Фото: Pexels

Навіть найкращий догляд не гарантує врожаю, якщо малина росте поруч із невдалими сусідами. Деякі культури виснажують ґрунт і передають їй хвороби, через що кущі слабшають і погано плодоносять.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не можна садити біля малини, щоб не втратити урожай.

Реклама
Читайте також:

Чому важливе сусідство

Малина потребує багато вологи, світла й поживних речовин. Якщо поруч ростуть культури з такими ж "апетитами", вони конкурують за ресурси. У результаті всі рослини слабшають, а ґрунт швидко виснажується.

Найгірші сусіди — полуниця та суниця

Попри схожість, ці ягоди не дружать. Малина, полуниця й суниця споживають однакові мікроелементи й воду, тож урожай зменшується. До того ж у них спільні шкідники — сунично-малиновий довгоносик і павутинний кліщ. Посаджені поруч, вони заражають одна одну грибковими хворобами.

Овочі, яких варто уникати

Картопля, помідори й баклажани — небезпечні сусіди для малини, адже:

  • схильні до фітофторозу, який легко передається через ґрунт і полив;
  • спори грибків швидко поширюються вітром або дощем;
  • підвищують ризик зараження малини грибковими хворобами;

Що посадити поруч із малиною

  • Часник і цибуля — відлякують шкідників і знезаражують ґрунт.
  • Морква — не конкурує за поживні речовини, покращує структуру землі.
  • Чорнобривці — природний захист від кліщів і нематод, додають аромату саду.

Ми вже писали про те, як правильно боротися з паршею, щоб зберегти сад здоровим і продуктивним.

Раніше пояснювали те, як правильно використовувати скошену траву для мульчування.

Детальніше розповідали про те, які сидерати вважаються шкідливими для городу й чому вони можуть зіпсувати ґрунт.

врожай рослини поради город сад малина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації