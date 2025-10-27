Відео
Головна Дім та город Не мульчуйте свіжою травою — рослини можуть загинути

Не мульчуйте свіжою травою — рослини можуть загинути

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:10
Оновлено: 08:35
Як правильно мульчувати травою - чому свіжа зелень шкодить рослинам і що робити
Скошена трава. Фото: Gardeningtips

Мульча зі скошеної трави — популярний спосіб зберегти вологу та захистити грядки від перегріву. Але якщо використати траву неправильно, можна завдати шкоди рослинам. Свіжа зелень під час перегнивання виділяє тепло, яке обпалює коріння.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати скошену траву для мульчування, щоб не нашкодити рослинам і покращити врожай.

Читайте також:

Чому мульчування травою може бути небезпечним

Свіжа трава, особливо у великій кількості, під час перегнивання виділяє тепло. Якщо покласти її товстим шаром, температура всередині може піднятися настільки, що молоді рослини отримають опіки або навіть загинуть.

Як уникнути помилок

  • Не використовуйте свіжоскошену траву. Дайте їй підсохнути 1-2 дні на сонці.
  • Уникайте бур’янів і насіння. Інакше замість мульчі отримаєте "розсадник" нових бур’янів.
  • Кладіть тонкий шар — не більше 3-5 см, щоб ґрунт "дихав".
  • Краще підходить газонна трава — вона м’яка, швидко просихає і не перегрівається.

Результат правильного мульчування

Підсушена трава зберігає вологу, захищає від перегріву та покращує структуру ґрунту. Якщо дотримуватись простих правил, мульча стане корисним захистом, а не причиною загибелі ваших рослин.

Ми пояснювали те, як переробити садові відходи з користю для ґрунту та господарства.

Також розповідали про те, коли й чим вкривати полуницю восени, щоб вона без проблем перезимувала.

Раніше повідомлялося про те, як зберегти посадки та врожай до весни.

поради город сад ефективні способи трава мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
