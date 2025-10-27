Як правильно мульчувати травою - чому свіжа зелень шкодить рослинам і що робити

Скошена трава. Фото: Gardeningtips

Мульча зі скошеної трави — популярний спосіб зберегти вологу та захистити грядки від перегріву. Але якщо використати траву неправильно, можна завдати шкоди рослинам. Свіжа зелень під час перегнивання виділяє тепло, яке обпалює коріння.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати скошену траву для мульчування, щоб не нашкодити рослинам і покращити врожай.

Чому мульчування травою може бути небезпечним

Свіжа трава, особливо у великій кількості, під час перегнивання виділяє тепло. Якщо покласти її товстим шаром, температура всередині може піднятися настільки, що молоді рослини отримають опіки або навіть загинуть.

Як уникнути помилок

Не використовуйте свіжоскошену траву. Дайте їй підсохнути 1-2 дні на сонці.

Уникайте бур’янів і насіння. Інакше замість мульчі отримаєте "розсадник" нових бур’янів.

Кладіть тонкий шар — не більше 3-5 см, щоб ґрунт "дихав".

Краще підходить газонна трава — вона м’яка, швидко просихає і не перегрівається.

Результат правильного мульчування

Підсушена трава зберігає вологу, захищає від перегріву та покращує структуру ґрунту. Якщо дотримуватись простих правил, мульча стане корисним захистом, а не причиною загибелі ваших рослин.

