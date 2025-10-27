Как правильно мульчировать травой - почему свежая зелень вредит растениям и что делать

Скошенная трава. Фото: Gardeningtips

Мульча из скошенной травы — популярный способ сохранить влагу и защитить грядки от перегрева. Но если использовать траву неправильно, можно нанести вред растениям. Свежая зелень во время перегнивания выделяет тепло, которое обжигает корни.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать скошенную траву для мульчирования, чтобы не навредить растениям и улучшить урожай.

Почему мульчирование травой может быть опасным

Свежая трава, особенно в большом количестве, во время перегнивания выделяет тепло. Если положить ее толстым слоем, температура внутри может подняться настолько, что молодые растения получат ожоги или даже погибнут.

Как избежать ошибок

Не используйте свежескошенную траву. Дайте ей подсохнуть 1-2 дня на солнце.

Избегайте сорняков и семян. Иначе вместо мульчи получите "рассадник" новых сорняков.

Кладите тонкий слой — не более 3-5 см, чтобы почва "дышала".

Лучше подходит газонная трава — она мягкая, быстро просыхает и не перегревается.

Результат правильного мульчирования

Подсушенная трава сохраняет влагу, защищает от перегрева и улучшает структуру почвы. Если придерживаться простых правил, мульча станет полезной защитой, а не причиной гибели ваших растений.

