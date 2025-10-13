Озимый чеснок пророс осенью – почему так произошло и как спасти урожай от морозов

Зеленый чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Осенью из-за теплой погоды озимый чеснок часто прорастает еще до морозов. Это не всегда опасно, но без защиты ростки могут погибнуть.

Новини.LIVE делится советами, как сохранить посадки и урожай до весны.

Почему чеснок прорастает осенью

Преждевременные всходы появляются из-за нестабильной температуры осенью. Если после посадки держится тепло, зубчики успевают не только укорениться, но и образовать зеленые побеги. Такое случается чаще всего при мягких зимах или запоздалых морозах.

Опасно ли это для урожая

Небольшие ростки (до 10 см) не вредят культуре — они могут пережить морозы, хоть и немного подмерзнут. Основная опасность в том, что чеснок расходует питательные вещества, заложенные для зимовки, и может ослабнуть.

Как защитить проросший чеснок

Замульчируйте грядки слоем соломы, сена, листьев или хвои толщиной 10-15 см. Наверните снег после осадков — он станет естественным утеплителем. Если мульча легкая, закрепите ее агроволокном или картоном, прижав края досками или камнями.

Что делать весной

Если часть растений подмерзнет, пустые места подсадите яровым чесноком. Он быстро укоренится и поможет компенсировать потери. Когда сойдет снег, с грядок следует убрать мульчу, слегка разрыхлить землю и сделать первую подкормку — это поддержит ослабленные растения и будет способствовать росту крепких головок.

