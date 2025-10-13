Озимий часник проріс восени - чому так сталося і як врятувати врожай від морозів

Зелений часник на городі. Фото: Pinterest

Восени через теплу погоду озимий часник часто проростає ще до морозів. Це не завжди небезпечно, але без захисту паростки можуть загинути.

Новини.LIVE ділиться порадами, як зберегти посадки та врожай до весни.

Чому часник проростає восени

Передчасні сходи з’являються через нестабільну температуру восени. Якщо після посадки тримається тепло, зубчики встигають не лише вкоренитися, а й утворити зелені пагони. Таке трапляється найчастіше при м’яких зимах або запізнілих морозах.

Чи небезпечно це для врожаю

Невеликі паростки (до 10 см) не шкодять культурі — вони можуть пережити морози, хоч і трохи підмерзнуть. Основна небезпека у тому, що часник витрачає поживні речовини, закладені для зимівлі, і може ослабнути.

Як захистити пророслий часник

Замульчуйте грядки шаром соломи, сіна, листя чи хвої товщиною 10-15 см. Нагорніть сніг після опадів — він стане природним утеплювачем. Якщо мульча легка, закріпіть її агроволокном або картоном, притиснувши краї дошками чи камінням.

Що робити навесні

Якщо частина рослин підмерзне, порожні місця підсадіть ярим часником. Він швидко вкоріниться й допоможе компенсувати втрати. Коли зійде сніг, з грядок слід прибрати мульчу, злегка розпушити землю та зробити перше підживлення — це підтримає ослаблені рослини й сприятиме росту міцних головок.

